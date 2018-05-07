Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göztepe Yeni Malatyaspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili detaylar haberimizde. Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor, Göztepe'ye konuk oluyor. Uzun süre sonra ilk kez Süper Lig'e çıkan ve güzel bir performans sergileyen Göztepe, evinde galibiyet peşinde. Yeni Malatyaspor ise bu zorlu deplasmandan puan veya puanlar almanın hesabını yapıyor. Peki Göztepe Malatya maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bornova Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...

Muhtemel 11'ler...

Göztepe: Beto, Sabri, Reis, Leo, Traore, Ngando, Poko, Castro, Halil, Gouffran, Ghilas

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Cissokho, Mina, Sadık, İssam, Murat, Azubuike, Aytaç, Pereira, Adem, Khalid

Ligde 31. haftayı Göztepe 47 puan ve averajla 6., Evkur Yeni Malatyaspor ise 39 puan ve averajla 11. sırada tamamladı. İzmir temsilcisi, karşılaşmadan galibiyetle ayrıldığı takdirde 5. sıraya yükselecek. Göztepe, ligde en son 10. haftayı Teleset Mobilya Akhisarspor’la 17 puanla kapatmış ve rakibinin önünde averajla 5. sırada yer almıştı.

Göztepe ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında sezonun ilk yarısında Malatya’da oynanan müsabakayı İzmir ekibi 3-2 kazanmıştı. Sarı-kırmızılılarda Kerem Atakan Kesgin ve Kadu’nun sakatlıkları bulunuyor.