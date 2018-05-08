Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Lig'in 34. ve son haftasında Adana Demirspor ile oynanan maçın ardından kupasını alan ve taraftarıyla büyük sevinç yaşayan sarı-lacivertli futbolcular ve yönetim, Kızılay Meydanı'ndaki kutlamalara katılmak için Ankara 19 Mayıs Stadı'ndan ayrıldı. Sarı-lacivertli taraftarların ayrılırken yerlerinden söktükleri koltukları da yanlarına aldıkları görüldü.

Kızılay Meydanı'na üstü açık otobüsle gelen başkent ekibi futbolcuları ve yönetimi, Ankaralılar ve coşkulu taraftar grubu karşıladı.

Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner, Kızılay Meydanı'nda kurulan platforma çıkarak kısa bir konuşma yaptı.

Ankaragücü'nün büyük taraftarı sayesinde 6 yıl sonra yeniden ait olduğu Süper Lig'e döndüğünü ifade eden Yiğiner, zor günler geçirdiklerini ama elde ettikleri başarının bunları geride bıraktığını dile getirdi.

"Ankaralıyız, güçlüyüz, Ankaragüçlüyüz." diyen Yiğiner, "Çok zor günler atlattık, hep beraber başardık. Taraftarımızın desteğiyle neler yapabileceğimizi gördük. Birlik ve beraberlik içinde Süper Lig'de de başarılı oluruz. Şampiyonluğumuzu öncelikle büyük Ankaragücü taraftarımıza ve bütün Ankaralılara armağan ediyoruz." diye konuştu.

Sarı-lacivertli futbolcular, yönetim ve taraftar atkıları, bayrakları, meşaleleri ve tezahüratlarıyla renkli görüntülerle kutlamalarını sürdürürken gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden organizasyonda yerel sanatçılar sahne aldı.

- Yoğun güvenlik önlemleri

Kutlamalara yaklaşık 12 bin kişinin katıldığı öğrenilirken Ankara emniyeti Kızılay Meydanı'nda yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Sarı-lacivertli futbolcu ve yönetimin bulunduğu otobüsün gelişinden önce meydan tamamen boşaltılarak bomba araması yapıldı.