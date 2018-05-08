Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Türk sporunun en büyük problemi olarak kabul edilen alt yapı yetersizliğini çözmek için harekete geçti. “Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi” projesini hayata geçirmek üzere kolları sıvayan sarı-lacivertliler, Gebze’de kuracakları 3 Temmuz Futbol Akademisi’ni ana üs olarak kullanacak. Asbaşkan Şekip Mosturoğlu ve Altyapı Koordinatörü Müjdat Yetkiner çalışmalar hakkında ipuçları verdi. Bu konuda dünya çapında üne sahip olan proje lideriyle 2+3 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirten Şekip Mosturoğlu, “Bu kulübün projesi, bir seçim çalışması değil” derken, “Proje liderinin ismini Dünya Kupası’ndan sonra açıklayacağız. Şimdilik söyleyebileceğim, yetiştirdiği 3 jenerasyon Avrupa’nın en iyi liglerinde oynuyor. Bence kim seçilirse seçilsin bu projeyi yürütür” dedi.



A Takım formatında...

Proje liderinin kendi sistemini daha önce TFF’ye sunduğunu ancak ilgi görmediğini belirten Şekip Mosturoğlu, “Biz kendisiyle 2 yıldır temas hâlindeyiz. TFF bu işe sıcak bakmadığı için Fenerbahçe yapıyor” açıklamasında bulundu. Yeni sezona kadar 4 çim sahayı hazır edeceklerini dile getiren Mosturoğlu, projelerinin önemli parçalarından birisinin de pilot takım olduğunu vurgularken, “Trakya’da iki takımla görüşüyoruz. Amacımız bu kulüpleri 1. Lig’e çıkarmak” dedi. Tüm takımların A takım formatında oynayacağına değinen Mosturoğlu, “A Takım’da görev yapacak teknik direktörler de ekole uygun olacak” ifadesiyle Barcelona sistemini benimsediklerini ortaya koydu.



Deli bir proje

Altyapı Koordinatörü Müjdat Yetkiner, Siyah Çoraplılar Futbol Akademisini deli bir proje olarak niteledi. Yetkiner, “Bitmesi ancak 3-4 sene alır ama biz Fenerbahçeyiz, bu tesisi yapmamız lazım. Bunu yaptığımız zaman bütün problemleri halledeceğimize inanıyoruz” derken “Bunu ancak Aziz Yıldırım gibi bir reis yapar” ifadesinde bulundu. > M. Emin Uluç