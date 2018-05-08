Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadın voleybolunda kulüpler bazında Avrupa’nın bir numaralı organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi’nde üst üste ikinci kez mutlu sona ulaşan VakıfBank, İstanbul’a döndü. Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde ev sahibi CSM Volei Alba’yı 3-0’lık sonuçla yenerek kupanın sahibi olan VakıfBank, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde büyük bir coşkuyla karşılandı. VakıfBank çalışanları ile bando takımının karşıladığı oyuncular ve teknik ekip, çalınan şarkılar eşliğinde oynayarak şampiyonluklarını kutladı. Karşılamaya gelenler kafileyi, “Avrupa Şampiyonu VakıfBank”, “Filenin Sultanları hoş geldiniz” ve “Altın kızlar sizinle gurur duyuyoruz” yazılı dövizler taşıdı.

> Tam zamanında bıraktım

Dörtlü Final’in en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Gözde Kırdar, “Zor bir yarı final oynadık, finaldeki rakibimiz ise bize göre kadro olarak daha düşük bir takımdı. Çok iyi bir skorla kazandık. Bu bizim 4. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğumuz, dördünü de namağlup kazandık. Gerçekten inanılmaz yorgunum ama tabii ki çok gururluyuz. İlk defa böyle karşılandık. Çok mutluyuz, hazırlayan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi. Voleybol kariyerini sonlandırmasını da değerlendiren tecrübeli oyuncu, “Bu işle büyüdüm, bu işle yaşadım, benim için çok önemli bir karar ama ne çok erken ne de çok geç olduğunu düşünüyorum. Tam zamanında, en iyi seviyede, kupalarla bırakıyorum” dedi.