Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ı şampiyonluğa koşturan Fatih Terim’e bir iyi haber de mahkemeden geldi. Türkiye Futbol Direktörü olarak görevini sürdürmekteyken 26 Temmuz 2017 tarihinde görevine son verilen Terim’in sözleşmesinin haksız olarak fesih edildiğini tespit ederek, Türkiye Futbol Federasyonu’nun 7 milyon 770 bin lira ile 1 milyon 554 bin lira icra inkar tazminatı olmak üzere toplam 9 milyon 324 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. İstanbul İş Mahkemesinde görülen davaya katılan Terim’in avukatı Rezan Epözdemir “Müvekkilimin Çeşme’de yaşadığı olayla (kebapçıdaki kavga) ilgili sözleşmesi fesh ediliyor. Müvekkilimin iş akdi haklı sebep olmaksızın feshediliyor. Davamız kabul edilsin. Ayrıca icra inkâr tazminatının davalıdan tahsilini istiyoruz“ dedi. TFF’nin avukatı Hüseyin Karaahmetoğlu ise “Fesih haklı sebeple yapılmıştır. Davacının dosyaya sunduğu deliller tamamen ticari içeriklidir. Oysa bizim davamız, işçi-işveren ilişkisini kapsamaktadır. O kadar haklı bir neden ortada ki dünya kupasına katılma şansını riske sokacak durumdadır. TFF, Türkiye’deki 80 milyon insana sporu sevdirmek için kurulan bir kuruluştur. Bir kişiyi zengin etmek için kurulmamıştır. Davanın reddine karar verilsin” dedi.

> Yüzde 40 indirim yapıldı

Davayı kısmen kabul eden mahkeme, Fatih Terim’in haksız ve tek taraflı olarak ‘Millî Takımlar’daki görevine son verildiği savıyla federasyona açtığı davayı kabul etti. Mahkeme ayrıca TFF’nin Fatih Terim’e yüzde 20 icra inkâr tazminatı ödemesine de karar verdi. Mahkemenin kararına göre Fatih Terim’in talep ettiği 12 milyon 950 bin lira tazminatta hakkaniyet indirimine gidildi. Buna göre mahkeme, 12,9 milyon talep üzerinden yüzde 40 indirim yaparak 7 milyon 770 bin liranın davalı TFF’nin Fatih Terim’e ödemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca yüzde 20 icra-inkâr tazminatını da hesaplayarak 1 milyon 554 bin lira dâhil olmak üzere faiz hariç toplam 9 milyon 324 bin liranın davalı TFF’nin Fatih Terim’e ödemesine karar verdi.