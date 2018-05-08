Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Geçen hafta Galatasaray’a yenilerek şampiyonluk şansını büyük ölçüde kaybeden Beşiktaş evinde Kayserispor’u 2-0’lık skorla yenerek Şampiyonlar Ligi umutlarını sürdürdü. Pazartesi günü ve yoğun yağış sebebiyle 42 bin kişilik statta 22 bin kişi vardı. Mücadele Fenerbahçe aleyhine yapılan tezahüratlarla başladı. Negredo, Pepe, Caner ve Atiba’nın yokluğuna rağmen rakip kalede baskılı olmayı başarabilen siyah-beyazlılarda en gayretli isim 35 yaşındaki Quaresma’ydı. Bu sezon golcülerinden istediği katkıyı alamayan Beşiktaş’ı taşıyan isimler savunmacıları oldu. Quaresma 32’de rabonasıyla sezonun en güzel asistini yaparken golü atan Tosic’ti: 1-0. Adriano ilk yarının sonunda sağ ayağıyla ceza sahası dışından harika vurdu ve Beşiktaş soyunma odasına 2-0 üstün girdi. Kayserispor ilk yarıda skor 1-0 devam ederken Mendes’le çok net bir fırsatı harcadı.

> Tosic-Umut atıldı

Galatasaray maçından sonra dün de 61. dakikada kırmızı kart gören Tosic, takımını yine 10 kişi bıraktı. Bunun üzerine Şenol Güneş oyundan Vagner Love’u çıkardı ve Necip’i sahaya sürdü. Stopere Medel geçerken, santrfora da Babel’in geçmesi bekleniyordu ancak hücumculardan kimsenin yeri değişmeyince Beşiktaş maça santrforsuz devam etti. Kayserispor son 20 dakikada oyunun hakimiydi ancak Beşiktaş rakibine boş alan bırakmıyor, hızlı hücumlarla da tehlikeli oluyordu. Deniz Türüç 81’de çok sert vurdu, Fabri müthiş çıkardı. 90’da Umut Bulut da ikinci sarıdan atıldı. Kalan sürede skor değişmedi ve Beşiktaş mücadeleden 2-0 ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Ayrıca Quaresma’nın mücadelenin ilk dakikalarında ‘Beni çıkarın’ demesine rağmen Şenol Güneş tarafından devam ettirilmesi de maçın sonucunu etkileyen ‘hareket’lerden biriydi.