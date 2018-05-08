Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olaylı F.Bahçe kupa derbisi, hükmen mağlubiyet, G.Saray yenilgisi, uçup giden şampiyonluk derken çok yıpranan Şenol Güneş bir de dedikodularla uğraşmak zorunda kalmıştı. Artık tadının iyice kaçtığı ve sezonun sona ermesiyle birlikte Beşiktaş’tan ayrılacağı konuşulan Şenol Hoca dünkü Kayserispor maçı öncesi yaptığı açıklamayla spekülasyonları bitirdi. “Ligde bulunduğumuz yer bizi üzüyor. Bir sıkıntı varsa zaten benimdir” diyen Şenol Hoca, “Kimseyle ilgili konuşmuyoruz, sustukça da sabrımızın çok zorlandığını görüyoruz. Benim bir yıl daha kontratım var. Sabrımız teslim olduğumuzu göstermez. Herkes, her insanda hata bulmaya çalışırsa, bulur. Mukavelem ne olursa olsun taraftar ‘git’ demediği müddetçe gitmem” sözleriyle Beşiktaş’ta kalacağını söyledi.

> Dalyayı galibiyetle yaptı

Güneş, “Benim karakterim ve çizgim belli. Yapılan haksızlık karşısında sustuk diye siyasilerin bile ‘ortalık karışık siz maça çıkın’ demesi... Buradan da futbol bekliyoruz. Seyirciler de kaçar, futbol da geri gider” serzenişinde bulundu. Bu arada Güneş, Kayserispor karşılaşmasıyla Beşiktaş’ın başında 100. lig maçına çıkarak “Dalya” dedi. Siyah-beyazlı takımdaki görevine 2015-2016 sezonunda başlayan Güneş, dünkü maça kadar 3 sezonda 99 defa ekibinin başında yer almıştı. Siyah-beyazlı futbolcular 100. maçında hocalarına galibiyet hediye etti.