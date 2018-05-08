Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte eski hakem ve ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ın çok tartışılacak o sözleri...

- Beşiktaş'ın hükmen mağlup olması lazım. Ben eğer bulamadıysam, yanlış hatırlamıyorsam, geçen hafta Galatasaray stadında oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçında Tosic kırmızı kart gördü, penaltıda.

- Kayserispor maçında nasıl oynadı? Oynanmayan maçın cezasını geçiremezsiniz. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı oynanmadı. Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Beşiktaş gelip stada çıkmadı.

- Oynanmadı. Bir hafta önce lig maçında kırmızı kart gören oyuncu bir sonraki Kayserispor maçında nasıl oynar.

- Almanya'ya, İngiltere'ye, İtalya'ya bakın. Nasıl oynayabilir? Diyeceksiniz ki 'Kupada cezasını çekti' Oynanmayan maçta ceza çekme kabul edilemez. Böyle bir kural olamaz. (Fotomaç)