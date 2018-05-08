Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Beşiktaş'ın sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi. Dilmen ayrıca, Şenol Güneş hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş rahat bir galibiyet aldı. Pozisyon vermediler. Tartışmalı pozisyonlar için yorum yapmak istemiyorum rahat bir galibiyet oldu. Beşiktaş'ın önündeki rakipleri kaybetmezse Şampiyonlar Ligi şansları kalmıyor. Hakem gördüğünü çalmaya çalıştı. Tosic klasik Tosic. Devre arasında dinlediyse hocayı kırmayayım dedi."

"Beşiktaş camiası için Şenol Güneş değerli bir isim. Eski kadroları idare etmek daha kolaydı. Tahmin ediyorum bu kadar iyi ve zor bir kadroyla zor işler başardı. Dünyanın her yerinden isimler var. Quaresma büyük egoları var. Bunları yönetmek kolay değil. Maç öncesi konuşmasında beni ilgilendiren kısım 'Benim kontratım var, kalmak istiyorum' diyor."

"Hala matematiksel olarak şampiyon olma şansı var. Buraya kadar geldiler, 3 büyüklerde hoca olmak zor. 3 senede şampiyon olsanız biraz mental olarak yorgunluk olabilir. Maçlarda yaşnana bazı olaylar, tribün olayları flaan hoca da yoruldu. Hocanın kendi tasarrufu olmazsa ayrılacağını zannetmiyorum."

Dilmen Quaresma'nın asisti için;

"Maçın başında sezonun belkide 1 numaralı asisti bu Quaresma'nın 'Rabona' ortası olabilir, iki tane Beşiktaşlı oyuncu arka direkte bomboş kaldı. Tosic penaltıları kullansa Negredo'yu geçerdi. Rakibe en çok top kaybeden, kendi kalesine gol atan ama karakterli bir oyuncu."

"Vagner Love buradan daha iyi bir takım bulamaz. Gerçi Brezilyalılar dışarda oynuyorlarsa ülkelerine daha erken dönmek istiyorlar. Ülkesine dönecekse saygım sonsuz ama dışarıda kalacaksa Beşiktaş'tan iyi takım bulamaz."

"Beşiktaş, Galatasaray maçında havlu atmış gibi gördüm ben. O maçta Pepe bile hazır değildi, Allah var Galatasaray çok iyi oynadı ama Beşiktaş kötüydü. Bugün içeride oynadıkları için iyi gibiydi ama haftaya Osmanlıspor maçının zor olacağını düşünüyorum.Türkiye'de skora bağlı seyirci var. "