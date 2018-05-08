Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de sezonun bitimine 2 maç kalırken Bursaspor'da da gözler bir yandan önümüzdeki sezona çevrilmiş durumda. Bu ay içerisinde seçim heyecanı yaşayacak olan yeşil beyazlılarda, aynı zamanda 7 oyuncunun da sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

BATALLA VE SOW SENEYE YOK

Bu oyunculardan en dikkat çekici isim ise Pablo Martin Batalla. Arjantinli yıldızın ülkesine dönmek istemesi nedeniyle yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Batalla'nın yanı sıra Ricardo Faty ve Cristobal Jorquera ile sözleşme yenilenmeyecek.

Yeşil beyazlıların sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Moussa Sow, Emmanuel Badu ve Mikel Agu da yeni sezonda kadroda yer almayacak.

GROZAV BELİRSİZ

Devre arasında takıma katılan Gheorghe Grozav'ın da 6 aylık sözleşmesi sona ererken kulübün opsiyonu kullanıp kullanmayacağı ise merak konusu.