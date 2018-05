Türkiye Gazetesi

Rize’de şampiyonluk coşkusu yaşanıyor. 1 yıl önce düştüğü TFF 1. Lig’den aynı hızla Süper Lig’e yükselen Karadeniz ekibinin genç hocası İbrahim Üzülmez “Alın terimizin karşılığını aldık” dedi. 5. haftada devraldığı takımı şampiyonluğa ulaştırmanın gururunu yaşadığını söyleyen Üzülmez “Çok fazla çalıştık, çok fazla emek verdik. Sonunda çok şükür hedefimize ulaştık” diye konuştu. Rize’de her zaman sevgi ve saygı gördüğünü söyleyen Üzülmez, “Göreve yeni başladığım günlerdi… Gaziantepspor yenilgisinden sonra Başkanımız Hasan Kemal Yardımcı’nın yanına çıktım, ‘Başkan’ım istiyorsanız hemen bırakırım’ dedim. Beni âdeta azarladı, görevinin başına dön dedi. O destek, bizi şimdi şampiyonluğa ulaştırdı” ifadelerini kullandı.



Kötü günde bırakmadılar

Çaykur Rizespor ile sözleşmesinin bittiğini ancak görevine devam etmek istediğini söyleyen İbrahim Üzülmez, “Başkan’ımız ‘Ayrılık yok’ diyor. Biz de devam etmek istiyoruz. Çünkü burada daha yapacak işlerimiz bitmedi. Önümüzdeki sezonun planlamasını yapmaya başladık bile. İddialı bir kadro kurmak istiyoruz. Düşmemeye oynayan takım algısını yıkacağız. Çünkü Rize, futbola aşık, futbolu çok seven insanların olduğu güzel bir şehir. Bu şehre her türlü başarı yakışır” diye konuştu. Başarıda en büyük payın yönetim kurulunun ve futbolcuların olduğunu söyleyen başarılı hoca “Çok karakterli bir oyuncu grubuyla çalıştım. Zor zamanlarımızda yönetim desteğini hep arkamızda gördük. Başkan kazandığımızda değil, kaybettiğimizde kötü günlerimizde hep yanımızda oldu, bize moral verdi” dedi.



Beşiktaş için daha erken

Üzülmez, gelecekle ilgili hayalleri için ise “Benim Beşiktaş’a olan sevgim ve bağlılığım bilinen bir şey. Ama şimdi durup ‘Bana Beşiktaş’ı versinler’ demem. Hedefe giden merdivenleri ağır ağır çıkmak lazım. Başarıların devamı gelirse birileri sizi oraya yakıştırır zaten. Benim Rizespor taraftarından en büyük isteğim, tribünleri tamamen doldurmaları. Biz onları arkamızda gördüğümüz zaman çok daha iyi işler yapacağımıza inanıyoruz” dedi. Şampiyon olduklarında kendisini ilk arayanlardan birinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen İbrahim Üzülmez “Ligin 11. haftasında tesislerimize ziyarete gelmişlerdi. Bize inandıklarını söylemişlerdi. Biz de çalıştık, Allah bize şampiyonluğu nasip etti. Rizespor’u Avrupa’ya taşımayı çok isteriz. İnşallah ilerleyen yıllarda bu da bize nasip olur” dedi.