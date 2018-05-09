Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Şampiyonluk için son 180 dakikayı bekleyen Galatasaray, zafere kilitlendi. Fatih Terim yönetiminde tarihinin 21. şampiyonluğuna uzanmak üzere olan sarı-kırmızılıları bir yandan Şampiyonlar Ligi heyecanı da sarmış durumda. 26 Mayıs’ta başkanlık seçimi olduğu için resmî transfer girişimi yapılamıyor ancak ortak çalışan teknik heyet ve scout ekibi liste hazırlığına başladı. Sarı-kırmızılıların bu sezon başında kadrosuna katıp sonrasında 16 milyon karşılığında Stoke City’ye sattığı Badou Ndiaye de, Florya’ya haber yolladı. Premier Lig’de kötü bir dönem geçiren ve takımı küme düşen Senegalli futbolcu Galatasaray’a dönmek istediğini söyledi.



Önce lig bitsin

İngiliz ekibiyle yaptığı sözleşmede “Takım küme düştüğü takdirde futbolcu kiralık olarak ayrılma opsiyonuna sahiptir” maddesi yer alan Badou Ndiaye bu opsiyonunu kullanmak istediğini ve seneye Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmeyi hayal ettiğini ifade etti. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim’e, Ndiaye’nin isteği iletilirken, tecrübeli teknik adam bu durumu sezonun tamamlanmasının ardından değerlendirmeye alacağını bildirdi. Galatasaray’da bu sezon 17 karşılaşmaya çıkan Badou Ndiaye, 3 asist yapıp, bir de gol kaydetmişti. Premier Lig’de ise 12 mücadelede boy gösteren 27 yaşındaki futbolcu bir gol atıp, bir asist yaptı.

“Haksız rekabet” sahnede

Galatasaray’da 2011-2012 sezonunda bu yana forma giyen kaleci Fernando Muslera, bu sezon da önemli katkılar sağladı. İlk yarıda çok eleştiri alan Uruguaylı teknik heyete Taffarel’in katılmasıyla eski günlerine döndü. Son maçta kalesinde gol görse de durum 2-1 iken Muğdat ve Seleznov’un vuruşlarında kalesine âdeta duvar ördü. Bu pozisyon Muslera’nın 2014-2015’teki Mersin deplasmanında gösterdiği performansı hatırlattı.



Çoktan tarihe geçti

Muslera bu sezon ligde oynadığı 31 maçın 11’inde kalesini gole kapattı. 3 bin 240 dakikayla takımda en çok süre alan futbolcu konumunda olan Muslera, koleksiyonuna bir şampiyonluk kupası daha eklemek istiyor. Uruguaylı file bekçisi, Cimbom’un zafere ulaşması durumunda 4’üncü şampiyonluğunu yaşamış olacak. Muslera, Galatasaray’da en çok forma giyen yabancı unvanını çoktan eline geçirmiş durumda.

Donk durmak bilmiyor

Galatasaray’da sezonun ikinci yarısının yıldız isimlerinden biri olan Ryan Donk, dün antrenman öncesi bireysel çalışmalarını ihmal etmedi. Salonda kuvvet çalışması yapan Hollandalı futbolcuyla sezon sonunda masaya oturulacak. Teknik heyetin arzusu 32 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme yapılması.



Parayla ters orantı

Galatasaray’ın sezon başında 7 milyon avroya transfer ettiği Maicon, âdeta alternatif stoper konumuna geldi. Cimbom’un kiralık olarak 500 bin avroya kadroya kattığı Denayer ise şu an birinci tercih. Belçikalı futbolcu şu an teknik heyete Maicon’dan çok daha fazla güven verirken, gelecek sezonda da takımda kalması isteniyor.