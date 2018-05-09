Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş taraftarı gücünü bir kere daha gösterdi. Bugüne kadar “Come to Beşiktaş” (Beşiktaş’a gel) sloganıyla dünyada ses getiren siyah-beyazlılar, bunu şimdi tersine çevirdi. Olaylı Fenerbahçe maçından bu yana hedef tahtası hâline gelen teknik direktör Şenol Güneş’e sahip çıkan ve inanılmaz destek veren taraftarlar, “Stay to Beşiktaş”ı (Beşiktaş’ta kal) devreye soktu ve tecrübeli teknik adamı ikna etti. Tecrübeli çalıştırıcı için 20 Nisan tarihinden sonraki süreç çok yıpratıcı geçmişti. Olaylı Fenerbahçe maçı sonrasında çeşitli iddialar ortaya atılmış, tecrübeli hoca Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu tarafından da ‘paracı’ suçlamalarına maruz kalmıştı. Şenol Hoca kariyerinin en stresli günlerini yaşıyordu. Başından yaralanmasına rağmen Fenerbahçe maçının yeniden oynanmasına karar verilmesi onu çok üzdü.



Bu ne sevgi ah!

Galatasaray ile oynanacak sezonun maçı öncesi morali iyice bozulan 65 yaşındaki çalıştırıcı, karşılaşmanın öncesi ve sonrasında bile bu kararın etkilerini üzerinde taşıyordu. “Söylenebilecek bir şey yok. Buraya mecburiyetten geldim” sözleri bomba etkisi yaptı. Bu sözler veda açıklaması olarak yorumlandı. Son iki sezonda takımı şampiyon yapan, Devler Ligi’nde Beşiktaş’ın rekorları altüst etmesini sağlayan Şenol Güneş’in ayrılma ihtimali söz konusu olunca taraftarlar devreye girdi. Önce sosyal medyadan kampanyalar yapıldı, Güneş’e destek çığ gibi büyüdü. Taraftarlar Kayserispor maçında hocalarını görmek için sabırsızlanıyordu. Siyah-beyazlıların başında 100. maçına çıkan tecrübeli teknik adamı bağrına basan taraftarlar, karşılaşma boyunca da tezahüratlarıyla hocalarına sahip çıktı.



Burası ikinci evim

Dolmabahçe’de hiç olmadığı kadar yüksek sesle ‘Şenol Güneş’ sesleri yankılandı. Taraftarlar maç sonunda ise hocalarına ‘Üçlü çektir’ diye seslendi. Çok yıpratıcı günlerin ardından Kayserispor maçı Şenol Hoca için âdeta terapi oldu. Günler sonra yüzü gülen başarılı çalıştırıcı, maç öncesi söylediği “Taraftar git demedikçe gitmem’ sözlerini maçtan sonra yineledi. Kendisine gösterilen sevgi karşısında duygusal anlar yaşayan Şenol Güneş, soyunma odasında gözyaşlarına hâkim olamadı. Futbolcuların ve teknik heyetin sarılarak destek verdiği Şenol Hoca “Böyle bir sevginin olduğu yerden ayrılmam. Bana burada kendimi evimde hissettiren taraftarımıza vefa borcum var. Gücüm yettiğince ve sağlığım elverdiği sürece Beşiktaş’ın başarısı için çalışacağım, artık kovulsam gitmem” ifadelerini kullandı.

Talisca’ya bir talip daha

Kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olan Anderson Talisca’nın talipleri artıyor. Manchester United, Roma ve Liverpool’dan sonra İtalyan devi İnter de devreye girdi. Çizme basınında yer alan haberlerde, Şampiyonlar Ligi’ne katılma mücadelesi veren İnter’in, gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmanın hazırlığını yaptığı ve transfer listesinde Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızının da olduğu belirtildi. İnter’in teknik direktörü Luciano Spalletti’nin, Talisca’yı çok beğendiği ve kadrosunda görmek istediği de vurgulandı. Beşiktaş eğer 20 milyon avroluk bonservis bedelini haziran ayında ödeyemediği taktirde Talisca serbest kalacak ve yıldız oyuncunun taliplileri Benfica ile masaya oturacak.

Son gözde Larin

Golcülerinden bu sezon beklediği verimi alamayan Beşiktaş’ta Cyle Larin sevinci yaşanıyor. İlk defa forma giydiği ve 8 dakika görev aldığı Göztepe maçında oyuna girer girmez ilk golünü atan Kanadalı, 6 dakika görev aldığı Kayserispor maçında da pozisyona girme becerisiyle takdir topladı. Larin’in Osmanlıspor deplasmanında ilk 11’de forma giyebileceği konuşuluyor.

Rabona kralı!

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma kabiliyetiyle kendisine hayran bıraktırmaya devam ediyor. Kayserispor maçında rabona vuruşu ile yaptığı asist İspanyolların da dikkatini çekti. As gazetesinde yer alan haberde “Rabonanın kralı Quaresma” ifadeleri kullanılırken, Portekizli yıldız için rabona ile yaptığı asistle maçın büyük kahramanlarından biri olduğu yazıldı.