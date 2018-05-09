Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta transfer hareketliliği başladı.

Süper Lig’in bitimine 2 hafta kala şampiyonluk yarışında geride kalan siyah beyazlılar, gelecek sezon için somut adımları atıyor. Yönetimin 1 numaralı gündem maddesi Anderson Talisca.

Beşiktaş, mayıs ayı sonunda sözleşmesi tamamlanacak olan Brezilyalı futbolcunun satın alma opsiyonu için İngiltere’de yapacağı görüşmeler sonrası karar verecek. İngiltere’ye giden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Talisca’yı kadrosuna katmak isteyen İngiliz kulüpleriyle temaslarda bulunacak.

Yıldız futbolcu konusunda uzlaşma sağlanırsa, Beşiktaş 21 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu kullanıp, Talisca’nın bonservisini alacak. Daha sonra Talisca’nın bonservisi, anlaşma sağlanan İngiliz ekibine daha yüksek bir bedel karşılığı verilecek.

Talisca için Everton, Manchester United ve Wolverhampton’ın istekli olduğu biliniyor.

Siyah beyazlılarda 2 sezondur forma giyen Brezilyalı oyuncu 78 maçta 36 gol attı ve 11 asist yaptı.