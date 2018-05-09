Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Juventus Milan maçı hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek ve Juventus Milan maçı şifresiz canlı izle gibi merak ettikleriniz bu haberde yer alıyor. İtalya Kupası'nda bu akşam dev bir maç futbol severleri bekliyor. Hakan Çalhanoğlu'nun top koşturduğu Milan ile Serie A lideri Juventus, kupa finalinde karşılaşıyor. Türkiye'de ve dünyada çeşitli kanallarda yayınlanacak Milan Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta şifresiz canlı izlenecek gibi detayları merak ediliyor. Juventus, yarı finalde Atalanta'yı deplasmanda ve kendi evinde 1-0'lık skorla geçerek adını finale yazdırmıştı. Milan ise Lazio ile kendi evinde 0-0, deplasmanda penaltılarda 5-4 yenerek finale yükselmişti. Juventus Milan maçı şifresiz canlı anlatımı ve maç sonrası özet detayları turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor...

Milan ile Juventus arasında oynanacak kupa finali bu akşam 22:00'de başlayacak. Tivibu Spor 2 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak mücadelenin şifresiz canlı anlatımı ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alacak.

Juventus - Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam Allianz Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22:00'de canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Juventus: Buffon, Cuadrado, Barzagli, Benatia, Sandro, Khedira, Pjanic, Matuidi, Dybala, Costa ve Higuain

Milan: Donnarumma, Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Locatelli, Bonaventura, Suso, Hakan Çalhanoğlu, Cutrone

Juventus İtalya Serie A'da 91 puanla lider durumda bulunuyor. Milan ise 60 puanla 6. sırada.

Juventus İtalya Kupası'nda sırayla Genoa, Torino ve Atalanta'yı eleyerek adını finale yazdırdı. Milan ise Hellas Verona, Inter ve Lazio'yu eleyerek finale yükseldi.