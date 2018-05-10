Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon öncesi Şenol Güneş takımında Burak Yılmaz’ı çok istemiş ancak taraftar baskısı sebebebiyle bu transferden son anda vazgeçilmişti. Bu sezon golcü oyuncuların yokları oynaması taraftarları da pişman etmiş durumda. Artık sosyal medyada Burak Yılmaz’ın gelecek sezon için en iyi tercih olacağı şeklinde yorumlar yapılıyor. Yıldız golcünün Beşiktaş’a gelmesi için uygun ortamın oluştuğunu düşünen teknik direktör Şenol Güneş de eski öğrencisi için yönetime bir defa daha talebini iletti. Gelecek sezon kadro yapılanması için şimdiden Şenol Hoca ile görüşmelere başlayan yönetim, tecrübeli çalıştırıcının ilk olarak Burak Yılmaz ismini ortaya koymasıyla harekete geçti. Çin macerasının ardından bu sezon Trabzonspor formasıyla kaldığı yerden devam eden ve 23 golü bulunan yıldız oyuncu da yeniden Beşiktaş formasını giymek istiyor.

> Çebi isyan etmişti

2006-08 sezonları arasında Beşiktaş’ta top koşturan Burak, ardından Manisaspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Trabzonspor, Galatasaray, Beijng Guoan formalarını giydikten sonra yeniden Trabzonspor’a dönmüştü. Beşiktaş taraftarının Burak Yılmaz’ı sezon başında istememiş olmasının sebebi ise 2012-13 sezonundaki Galatasaray maçından kaynaklanıyor. Yıldız oyuncu 85. dakikada yerde kalmış ve penaltı kararı sonrası Beşiktaş sahadan 3-3 beraberlikle ayrılmıştı. Hatta Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, maç sonrası “Burak Yılmaz emeğimizi çalmıştır. Olmayan bir pozisyonda haksız penaltı aldı” ifadelerini kullanmıştı. Siyah-beyazlı taraftarların bu maç sonrası öfkesi dinmedi. Sezon başında Burak Yılmaz yeniden Beşiktaş’a dönmek üzereyken söz konusu maç hatırlatılmış ve Şenol Güneş’in çok istediği transfer gerçekleşmemişti. > Murad Tamer