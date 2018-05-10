Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Kupası’nda finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak Akhisar’da ilklerin heyecanı yaşanıyor. Hem Okan Buruk’un hem de Akhisar’ın ilk defa final heyecanını tadacağı mücadelede Ege temsilcisi kupayı kazanarak sezonun en büyük başarısına imza atma amacında. “Takımımızın bütçesi, yapısı ve elediğimiz takımlar göz önüne alındığında, buraya hak ederek geldiğimizi düşünüyorum” diyen Okan Hoca, “Kupayı kazanarak, hem kendimiz, hem taraftarımız, hem de kendi bölgemiz için önemli bir işi başarmak istiyoruz. 1970 yılında kurulan 48 yıllık bir kulübün, tarihinde ilk kez kupayı kazanması ve Avrupa’ya gitmesi, bu takımı efsanelerden biri yapar” dedi.



UEFA Kupası örneği

“Kendi geçmişimle de bunu karşılaştırdığımda, çok zor dönemlerden geçerek UEFA Kupası’nı kazanmıştık, burada da aynısını yapmak, tarih yazmak istiyorum” vurgusunda bulunan Buruk, takımın taraftar grubu Akigolar’ın maça gelmeme tepkisiyle ilgili olarak da, “Akhisar’dan buraya gelmek zor, uzak mesafe. Alınan kararlara saygı duymalıyız. Çok söyleyecek bir şey yok. Bizi her yerde destekleyen taraftarlarımızı maça çağırırız” dedi. Tecrübeli futbolcu Bilal Kısa ise, “Çok mutluyuz, bu süreçte gerçekten çok zorlu maçlar oynadık. Boluspor, Kayserispor ve Galatasaray’ı eleyerek finale geldik. İnşallah Akhisar’a kupayı armağan ederiz” sözlerini kullandı.



Buruk ilk peşinde

Futbolculuk döneminde G.Saray ve Beşiktaş formalarıyla 6 kere kupa sevinci yaşayan Akhisar Teknik Direktörü Okan Buruk, bu defa teknik direktör olarak kupayı kazanmak istiyor. Yeşil-siyahlı ekibin kadrosunda bulunan Bilal Kısa ile Olcan Adın daha önce G.Saray’da kupayı kazanmıştı.