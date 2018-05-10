Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kupa finali öncesi basın toplantısı düzenledi. Akhisar için, “150 kadar takım arasından sıyrılarak bizim gibi finale gelmeyi başardılar” diyen Kocaman, “Ligde sezonun sonuçlanmasına 2 hafta var ve eğer elimizden şampiyonluk kaçarsa bunun sebeplerinden biri de Akhisarspor takımı olacak. Bizi 2 defa yendiler. Dolayısıyla onlar da kendileri açısından bu psikolojik avantajı kullanmaya çalışacaklar. Son derece zorlu bir karşılaşma olacağını tahmin ediyorum. Öncelikli esas gayemiz finale kalmaktı ve bunu başardık. Şimdi de kupayı kazanmak istiyoruz. Umarım hak eden kazanır” şeklinde konuştu.



Hem Güneş’e hem Terim’e!

Kupanın yarı finalinde Beşiktaş’ın rövanşa çıkmamasının hatırlatılması üzerine Kocaman, “O günkü maçtan sonra duygularımızı söylemiştim. Buraya hak ederek geldik. Kupayı alarak, bunu taçlandırmak istiyoruz. O artık arka tarafta kaldı. İçimden ne gelirse söylüyorum, bazıları gibi duygularımı kağıttan okumuyorum” diyerek Kayseri maçı sonrası önündeki yazılı metni okuyan Şenol Güneş’e gönderme yaptı. Final tarihinin değiştirilmesine tepki gösteren Fatih Terim için de, “Bazı teknik direktörler 2-3 günün hesabını yapıyor. İç sahadaki Akhisar maçını olaylı Beşiktaş derbisinden kısa bir süre sonra oynamıştık” serzenişinde bulundu. ­­­>

Kocaman rekor kıracak



F.Bahçe ile 2 defa Türkiye Kupası kazanan Aykut Kocaman, geçen sezon da Konyaspor’un başında kupa zaferini yaşadı. Kocaman bu akşam da kupayı havaya kaldırırsa, üçer kupası olan A. Suat Özyazıcı ve Gündüz Kılıç’ı geçip Türkiye Kupası’nı en çok kazanan hoca olacak.