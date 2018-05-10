Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korkut gençliğine ve dinamizmine vurgu yaptı. Özbek sporif başarıları hatırlatıp “Takımları ben kurdum” mesajı verdi. Fatinoğlu başarılarını anlatıp, lafı “G.Saray’da da başarılı olurum”a getirdi. Cengiz ise 3 aylık planlarını gerçekleştirdiklerini söyleyip 3 yıl daha istedi

OZAN KORKUT: En hızlı biz koşarız

“20 yılın üzerinde yönetim tecrübesi bulunan bir ekibiz. Bize gençler dendi. Aslında 40-50’lerinde, bilgi birikiminin zirvede olduğu bir dönemdeyiz. Biz diyoruz ki, bu bayrak yarışında koşma sırası bizlerde. Bayrağı almaya hazırız. Çünkü bu turu en hızlı biz koşarız. 26 Mayıs’tan sonra koşmaya başlamak istiyoruz. Öncelikli görevimiz geleneklerimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Ali Sami Yen Spor Lisesi projesini hayata geçireceğiz. Futbol branşını FFP kurallarına uygun yöneteceğiz. Fatih Terim ekibinin bize bir zafer daha yaşatacağına inancımız tamdır.”

DURSUN ÖZBEK: Oylara talibim

“Futbol takımımız çok başarılı. Hepimizi gururlandırıyorlar. Futbol takımındaki oyuncularımın bana verdiği gururu anlatmakta zorluk yaşıyorum. Yeni bir takım kurduk. Başına Galatasaray’la özdeşleşmiş, sayısız kupa kazandıran Fatih Terim’i getirdik. Kalan 180 dakikada bu başarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki, şampiyonluk yürüyüşü devam edecektir. Oyuncularımızın yüksek performansı bizi 21. şampiyonluğa taşıyacak ve bu, Galatasaray’a çok yakışacak. Çok adaylı seçime gidiyoruz. Bu seçim G.Saray’daki demokrasinin bir tezahürüdür. Oylarınıza talibiz.”

ALİ FATİNOĞLU: Barcelona kıskanacak

“Galatasaray’ın gelirleri nasıl artar, giderler nasıl azaltılır, taraftar sayısını nasıl daha yukarıya çıkarırız. Bunlarla ilgili projelerimiz hazır. 1967 İstanbul doğumluyum. Sanayiciyim. Dünyanın en önemli sanayicileri arasına girdik. Bunu Londra borsası söylüyor. Şu an Türkiye’nin 10 parlak firmasından biri. Sarı ve kırmızı gün belirleyeceğiz, sarı ve kırmızı gün yapacağız lisemiz için. Sarı günü varsa sarı giyinecek, kırmızı gününde kırmızı giyinecek. Festivali Avrupa’ya taşıyacağız. Göreve gelirsek gittikten sonra Barcelona’nın bile kıskanacağı bir G.Saray bırakacağız.”

MUSTAFA CENGİZ: Gelecek kurtulacak

“Ne zaman liseli, lisesiz çatışmaları minimize olmuşsa Galatasaray her alanda başarılı olmuştur. Bu beraberlik ruhunun devam etmesini dilerim. Futbolculara gecikmiş ve biriken 100 milyon TL ödeme yaptık. Krediyi 996 milyon TL ile aldık, bugün kur artışına rağmen 967 milyon TL oldu. Satılmayan localarımızı sattık. Bunu sizi övmek için söylüyorum. Siz başardınız bunu. 30 milyona yakın, faizsiz, kemiksiz para kasamıza girdi. Eğer biz görevimize devam edersek, tüm bunların devam edeceğini söylüyorum. Bu 3 yıl içinde olacakların ufak bir göstergesidir.”