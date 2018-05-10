Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FB Akhisar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek ve FB Akhisar maçı ATV canlı izle gibi aradıklarınıza buradan ulaşabilirsiniz. Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Teleset Mobilya Akhisar ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Akhisar Fenerbahçe maçı hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? sorusunun cevabını arayanlar; Fenerbahçe Akhisar maçını ATV ekranlarından şifresiz canlı olarak izleyebilir... İlk maçta kendi evinde Galatasaray'a 2-1 yenilen, ardından Türk Telekom Stadyumu'nda 2-0 galip gelerek adını finale yazdırmayı başaran Akhisar, muhteşem bir başarı hikayesine imza atmıştı. Vodafone Park'taki ilk maçta 2-2 berabere kalan, ardından Kadıköy'de yaşanan olayların ardından ilk etapta tatil edilen ve Beşiktaş'ın hükmen mağlup olarak turnuvalardan elenmesine kadar sebep olarak finale çıkan Fenerbahçe, Diyarbakır'daki finalde Akhisar karşısında gol veya goller bularak kupanın sahibi olmak istiyor. Akhisar ise güçlü rakibi Fenerbahçe karşısında canla başla mücadele ederek Türkiye Kupası'nı kazanmak için sahaya çıkıyor. Futbol severler ise Fenerbahçe Akhisar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? sorusuna cevap arıyor. FB Akhisar maçı skoru, canlı anlatımı ve maç sonu özet detayları ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor...

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Fenerbahçe Akhisar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek?

Diyarbakır'daki Fenerbahçe Teleset Mobilya Akhisar maçı 20:30'da başlayacak. ATV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak mücadelenin ardından galip gelen taraf kupanın sahibi olacak.

Diriliş Fener

Fenerbahçe, Türk sporunun en büyük problemi olarak kabul edilen alt yapı yetersizliğini çözmek için harekete geçti. “Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi” projesini hayata geçirmek üzere kolları sıvayan sarı-lacivertliler, Gebze’de kuracakları 3 Temmuz Futbol Akademisi’ni ana üs olarak kullanacak. Asbaşkan Şekip Mosturoğlu ve Altyapı Koordinatörü Müjdat Yetkiner çalışmalar hakkında ipuçları verdi. Bu konuda dünya çapında üne sahip olan proje lideriyle 2+3 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirten Şekip Mosturoğlu, “Bu kulübün projesi, bir seçim çalışması değil” derken, “Proje liderinin ismini Dünya Kupası’ndan sonra açıklayacağız. Şimdilik söyleyebileceğim, yetiştirdiği 3 jenerasyon Avrupa’nın en iyi liglerinde oynuyor. Bence kim seçilirse seçilsin bu projeyi yürütür” dedi.

A Takım formatında...

Proje liderinin kendi sistemini daha önce TFF’ye sunduğunu ancak ilgi görmediğini belirten Şekip Mosturoğlu, “Biz kendisiyle 2 yıldır temas hâlindeyiz. TFF bu işe sıcak bakmadığı için Fenerbahçe yapıyor” açıklamasında bulundu. Yeni sezona kadar 4 çim sahayı hazır edeceklerini dile getiren Mosturoğlu, projelerinin önemli parçalarından birisinin de pilot takım olduğunu vurgularken, “Trakya’da iki takımla görüşüyoruz. Amacımız bu kulüpleri 1. Lig’e çıkarmak” dedi. Tüm takımların A takım formatında oynayacağına değinen Mosturoğlu, “A Takım’da görev yapacak teknik direktörler de ekole uygun olacak” ifadesiyle Barcelona sistemini benimsediklerini ortaya koydu.

Deli bir proje

Altyapı Koordinatörü Müjdat Yetkiner, Siyah Çoraplılar Futbol Akademisini deli bir proje olarak niteledi. Yetkiner, “Bitmesi ancak 3-4 sene alır ama biz Fenerbahçeyiz, bu tesisi yapmamız lazım. Bunu yaptığımız zaman bütün problemleri halledeceğimize inanıyoruz” derken “Bunu ancak Aziz Yıldırım gibi bir reis yapar” ifadesinde bulundu.

Fenerbahçeli oyuncular taraftardan saygı bekliyor

Fenerbahçe’de Bursaspor galibiyeti çok ama çok önemliydi. Hele ki golün son anlarda gelmesi sevincin değerini kat be kat artırdı ancak maç sonundaki duygu ve düşünceler, futbolcu açıklamaları çok dikkat çekiciydi. Çünkü mutluluk paylaşımından ziyade sitem söz konusuydu. Kaptan Volkan Demirel maçın zor olmadığını ancak kendilerinin zorlaştırdığını kabul ederek “Maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama maç sonu ‘Sow’ diye bağırıyorlar. Burada biz ne maçlar kazandık. Biraz destek olunması lazım. Yapabileceğim şeyleri yapamıyorum. Zaten bir baskı var, rakibe yaklaşmışız. Ancak hâlâ takıma istenen desteği biz göremiyoruz. Yalvarıyorum, bize biraz daha saygı gösterin. Yenilince ıslıklarsın o ayrı bir şey. Biz burada onlar mutlu olsun diye mücadele ediyoruz. 11 puan fark vardı, nerelerden geldik. Beni ıslıklayın önemli değil ama burada mücadele eden herkes için saygı gösterin. Bu formaya hizmet eden herkes değerlidir. Bugün yaşananları hak etmiyoruz” dedi.

Tepki geriye atıyor

Yayıncı kuruluşa konuşan Hasan Ali Kaldırım’ın sözleri de kaptan Volkan Demirel’in siteminden farklı değildi. Duygularının karışık olduğunu belirten sarı-lacivertli oyuncu “İnanın bana içeride (soyunma odası) bir durgunluk var. Seviniyoruz ama durgunluk var. Hasta olarak sahaya çıktım, elimden gelen her şeyi verdim. Dışarıda Fenerbahçe’nin kadrosu vasat deniyor. Şu anki futbolcular, evimizde kaybettiğimiz puanlar bugün itibariyle şampiyonluğu ilan edebilirdik. Olmadı. Liderle şu an itibariyle puan farkını kapattık. Evde oynuyoruz ama taraftarın desteğine ihtiyacımız var. 20. dakikada geri pas atınca tepkiler geliyor. Bu bizi geriye atıyor. Son haftalarda taraftarı arkamızda hissetmemiz lazım. Şampiyonluk elimizde değil. Kaybedersek iç saha performansımızdan kaybedeceğiz. Kaç puan geriden geldiğimizi insanlar biliyor. Kalan maçları kazanıp şampiyon olmaya çalışacağız” ifadesini kullandı.

‘Hocamız bize teşekkür etti’

Bursasporlu Ertuğrul Ersoy, takım arkadaşlarını tebrik ederek “İyi mücadele ettik, bunun hakkı galibiyetti ama olmadı. Hocamızın söylediği tek şey teşekkür etmekti. Sahaya yansıtmak istediklerimizi yaptık. Son 4 haftada önce yapılanmaya gittik Mustafa Er’le. Hocamızla iyi bir çıkış yakaladığımızı düşünüyorum. Geçmiş dönemlere göre daha iyi, doğru oynuyoruz. Önümüzdeki yıllarda Bursaspor’u hak ettiği yere getireceğiz” dedi.

12’ye 11 iyi gidiyorduk!

Bursasporlu yönetici Hasan Parlakay’ın hedefinde hakem Fırat Aydınus vardı. Parlakay “Maç 300 dakika bile uzayabilirdi. Zaten 9 dakika uzadığını görünce biz bu maçın normal bitirilmeyeceğini biliyorduk. Hatta öyle ki bazı arkadaşlar yedekteki santrforumuzu atmayı bile hesap ederek tribüne yolladı. Olur ya oyuna girip de gol atar diye. Bazı arkadaşlar hizmetkar olacaklarsa futbolun hizmetkarı olsunlar. Bu tiyatrodan biz memnun kalmadık. Biz bu maçı 12’ye 11 oynarken iyi götürüyorduk, bir anda 12’ye 10 kalınca çocuklar bitiremedi” ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Diyarbakır’da

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi Diyarbakır'a geldi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın akşam Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi Diyarbakır'a geldi. Uçakla Diyarbakır Havalimanı'na gelen kafile için takım otobüsünün geçeceği güzergahta yoğun güvenlik önlemleri alındı. Merkez Kayapınar ilçesinde konaklayacağı otele gelen takım otobüsü taraftarlar tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı. Otele geçen kafile yarın akşam 20.30’da Diyarbakır Stadı'nda oynanacak maçı beklemeye başladı.

Kupayı alırız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kupa finali öncesi basın toplantısı düzenledi. Akhisar için, “150 kadar takım arasından sıyrılarak bizim gibi finale gelmeyi başardılar” diyen Kocaman, “Ligde sezonun sonuçlanmasına 2 hafta var ve eğer elimizden şampiyonluk kaçarsa bunun sebeplerinden biri de Akhisarspor takımı olacak. Bizi 2 defa yendiler. Dolayısıyla onlar da kendileri açısından bu psikolojik avantajı kullanmaya çalışacaklar. Son derece zorlu bir karşılaşma olacağını tahmin ediyorum. Öncelikli esas gayemiz finale kalmaktı ve bunu başardık. Şimdi de kupayı kazanmak istiyoruz. Umarım hak eden kazanır” şeklinde konuştu.

Hem Güneş’e hem Terim’e!

Kupanın yarı finalinde Beşiktaş’ın rövanşa çıkmamasının hatırlatılması üzerine Kocaman, “O günkü maçtan sonra duygularımızı söylemiştim. Buraya hak ederek geldik. Kupayı alarak, bunu taçlandırmak istiyoruz. O artık arka tarafta kaldı. İçimden ne gelirse söylüyorum, bazıları gibi duygularımı kağıttan okumuyorum” diyerek Kayseri maçı sonrası önündeki yazılı metni okuyan Şenol Güneş’e gönderme yaptı. Final tarihinin değiştirilmesine tepki gösteren Fatih Terim için de, “Bazı teknik direktörler 2-3 günün hesabını yapıyor. İç sahadaki Akhisar maçını olaylı Beşiktaş derbisinden kısa bir süre sonra oynamıştık” serzenişinde bulundu. ­­­>

Kocaman rekor kıracak

F.Bahçe ile 2 defa Türkiye Kupası kazanan Aykut Kocaman, geçen sezon da Konyaspor’un başında kupa zaferini yaşadı. Kocaman bu akşam da kupayı havaya kaldırırsa, üçer kupası olan A. Suat Özyazıcı ve Gündüz Kılıç’ı geçip Türkiye Kupası’nı en çok kazanan hoca olacak.