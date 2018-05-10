Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de 33. haftaya lider giren Galatasaray, şampiyonluk için rakiplerine göre bir adım olsa da 4 takımın da şampiyon olma ihtimali var.

Süper Lig Müsabaka Statüsü'ne göre, şampiyonu ikili, üçlü averaj, hatta oynanacak ekstra play off maçı belirleyebilir!

Hürriyet'ten Uğur Meleke'nin hesapladığı teoride, kalan maçlarda alınan sonuçlara göre 2017-18 sezonu şampiyonunu belirlemek için bir Fenerbahçe-Galatasaray derbisi daha izleyebiliriz.

Süper Lig Müsabaka Statüsü’ne göre iki takımın puan eşitliği hâlinde, sırasıyla:

a) Kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne,

b) Kendi aralarındaki müsabakalardaki gol averajına (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz),

c) Genel gol averajına,

d) Gol sayısına,

e) Hükmen yenilgi sayısına bakılıyor.

PLAY OFF OYNANMASI İÇİN GERÇEKLEŞMESİ GEREKEN SENARYO

- TFF, “Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi hâlinde, ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılır” diyor statüsünde. 33 ve 34’üncü haftalarda, Başakşehir 2’de 2 yapamaz, F.Bahçe ile G.Saray da şu sonuçları alırlarsa; iki takımın puanı, ikili averajı, gol averajı ve gol sayısı dengeye geliyor:

Galatasaray-Malatyaspor: 1-0

Karabükspor-Fenerbahçe: 1-5

Göztepe-Galatasaray: 2-1

Fenerbahçe-Konyaspor: 1-0

SADECE FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN İKİLİ AVERAJI EŞİT

- İKİ takımın da ligde hükmen yenilgisi olmadığına göre, Futbol Müsabaka Talimatı, şampiyonu belirlemek için tarafsız sahada tek bir süper play-off maçı öngörüyor... Bu ihtimal, G.Saray-Başakşehir, G.Saray-Beşiktaş, F.Bahçe-Başakşehir, F.Bahçe-Beşiktaş ya da Başakşehir-Beşiktaş arasında yok. Çünkü hiçbir ikili averaj eşit değil. Üçlü puan eşitliği ihtimalleri incelendiğinde de yine ekstra play-off olasılığı doğmuyor, muhakkak takımlardan biri üçlü averaj üstünlüğüyle şampiyonluk ipini göğüslüyor.

İhtimali elbette çok yüksek değil... Ama olur da bir ekstra-play off yaşanırsa, tarihi bir futbol günü olacağı muhakkak.