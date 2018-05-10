Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan ve Akhisarspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlanan mücadelenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "2017-2018 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Teleset Mobilya Akhisarspor'u ve taraftarlarını gönülden kutluyorum. Tebrikler Akhisarspor" notunu düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akhisarspor'a tebrik
10.05.2018 - 23:10 | Son Güncelleme: 10.05.2018 - 23:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek şampiyon olan Teleset Mobilya Akhisarspor'u kutladı.
Etiketler : recep tayyip erdoğan,türkiye kupası,akhisarspor,
559692 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/559692.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
32
22
3
7
72
33
39
69
2
Fenerbahçe
32
19
9
4
68
34
34
66
3
Başakşehir
32
20
6
6
57
32
25
66
4
Beşiktaş
32
19
8
5
61
27
34
65
5
Trabzonspor
32
13
10
9
57
50
7
49
6
Göztepe
32
13
9
10
48
48
0
48
7
Sivasspor
32
14
6
12
42
46
-4
48
8
Kayserispor
32
12
8
12
41
50
-9
44
9
Kasımpaşa
32
12
7
13
52
54
-2
43
10
Malatyaspor
32
10
10
12
35
41
-6
40
11
Bursaspor
32
11
6
15
42
44
-2
39
12
Antalyaspor
32
10
8
14
38
54
-16
38
13
Alanyaspor
32
10
6
16
50
55
-5
36
14
Akhisar Bld.Spor
32
9
9
14
40
51
-11
36
15
Konyaspor
32
9
8
15
35
38
-3
35
16
Osmanlıspor
32
8
9
15
46
55
-9
33
17
Gençlerbirliği
32
7
9
16
35
51
-16
30
18
Karabükspor
32
3
3
26
20
76
-56
12
33. Hafta Maçları
11.5.2018
Antalyaspor - Medipol Başakşehir Fk
12.5.2018
Kasımpaşa - Gençlerbirliği
12.5.2018
Atiker Konyaspor - Göztepe
12.5.2018
Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor
13.5.2018
Kayserispor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
13.5.2018
Demir Grup Sivasspor - Alanyaspor
13.5.2018
Bursaspor - Trabzonspor
13.5.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Beşiktaş
14.5.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Çaykur Rizespor
34
20
9
5
68
38
30
69
2
Ankaragücü
34
18
9
7
55
34
21
63
3
Boluspor
34
18
6
10
53
30
23
60
4
Ümraniyespor
34
17
8
9
49
35
14
59
5
Gaziantep BB
34
15
8
11
57
38
19
53
6
Erzurum BB
34
14
11
9
56
44
12
53
7
Altınordu
34
15
8
11
55
45
10
53
8
Balıkesirspor
34
16
7
11
56
46
10
52
9
İstanbulspor
34
14
8
12
45
39
6
50
10
Elazığspor
34
13
9
12
53
44
9
48
11
Giresunspor
34
13
8
13
50
44
6
47
12
Adanaspor
34
12
7
15
41
56
-15
43
13
Eskişehirspor
34
12
8
14
63
56
7
41
14
Adana Demirspor
34
11
8
15
44
47
-3
41
15
Denizlispor
34
10
8
16
43
47
-4
38
16
Samsunspor
34
7
15
12
32
46
-14
36
17
Manisaspor
34
7
3
24
31
80
-49
12
18
Gaziantepspor
34
2
4
28
18
100
-82
1