Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Fenerbahçe ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Akhisar güçlü rakibini 3-2 yendi ve tarih yazarak kupayı müzesine götürdü. Akhisarspor kupa sevincini yaşarken Fenerbahçe ise madalya seremonisinin ardından soyunma odasının yolunu tuttu. Fanatik gazetesinin haberine göre Fenerbahçe soyunma odasına ciğer dürüm siparişi verildiği ve oyuncularla birlikte teknik heyetin dürümleri yediği öğrenildi.
Maç sonu soyunma odasına dürüm siparişi
11.05.2018 - 01:23 | Son Güncelleme: 11.05.2018 - 01:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akhisar ile oynanan ve kupayı uzanamayan Fenerbahçe'de mücadele sonrası soyunma odasına ciğer dürüm siparişi verildi. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, soyunma odasında ciğer dürüm yedi.
Etiketler : fenerbahçe,akhisar,
559701 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/559701.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
32
22
3
7
72
33
39
69
2
Fenerbahçe
32
19
9
4
68
34
34
66
3
Başakşehir
32
20
6
6
57
32
25
66
4
Beşiktaş
32
19
8
5
61
27
34
65
5
Trabzonspor
32
13
10
9
57
50
7
49
6
Göztepe
32
13
9
10
48
48
0
48
7
Sivasspor
32
14
6
12
42
46
-4
48
8
Kayserispor
32
12
8
12
41
50
-9
44
9
Kasımpaşa
32
12
7
13
52
54
-2
43
10
Malatyaspor
32
10
10
12
35
41
-6
40
11
Bursaspor
32
11
6
15
42
44
-2
39
12
Antalyaspor
32
10
8
14
38
54
-16
38
13
Alanyaspor
32
10
6
16
50
55
-5
36
14
Akhisar Bld.Spor
32
9
9
14
40
51
-11
36
15
Konyaspor
32
9
8
15
35
38
-3
35
16
Osmanlıspor
32
8
9
15
46
55
-9
33
17
Gençlerbirliği
32
7
9
16
35
51
-16
30
18
Karabükspor
32
3
3
26
20
76
-56
12
33. Hafta Maçları
11.5.2018
Antalyaspor - Medipol Başakşehir Fk
12.5.2018
Kasımpaşa - Gençlerbirliği
12.5.2018
Atiker Konyaspor - Göztepe
12.5.2018
Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor
13.5.2018
Kayserispor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
13.5.2018
Demir Grup Sivasspor - Alanyaspor
13.5.2018
Bursaspor - Trabzonspor
13.5.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Beşiktaş
14.5.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Çaykur Rizespor
34
20
9
5
68
38
30
69
2
Ankaragücü
34
18
9
7
55
34
21
63
3
Boluspor
34
18
6
10
53
30
23
60
4
Ümraniyespor
34
17
8
9
49
35
14
59
5
Gaziantep BB
34
15
8
11
57
38
19
53
6
Erzurum BB
34
14
11
9
56
44
12
53
7
Altınordu
34
15
8
11
55
45
10
53
8
Balıkesirspor
34
16
7
11
56
46
10
52
9
İstanbulspor
34
14
8
12
45
39
6
50
10
Elazığspor
34
13
9
12
53
44
9
48
11
Giresunspor
34
13
8
13
50
44
6
47
12
Adanaspor
34
12
7
15
41
56
-15
43
13
Eskişehirspor
34
12
8
14
63
56
7
41
14
Adana Demirspor
34
11
8
15
44
47
-3
41
15
Denizlispor
34
10
8
16
43
47
-4
38
16
Samsunspor
34
7
15
12
32
46
-14
36
17
Manisaspor
34
7
3
24
31
80
-49
12
18
Gaziantepspor
34
2
4
28
18
100
-82
1