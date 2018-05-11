Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Fenerbahçe ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Akhisar güçlü rakibini 3-2 yendi ve tarih yazarak kupayı müzesine götürdü. Akhisarspor kupa sevincini yaşarken Fenerbahçe ise madalya seremonisinin ardından soyunma odasının yolunu tuttu. Fanatik gazetesinin haberine göre Fenerbahçe soyunma odasına ciğer dürüm siparişi verildiği ve oyuncularla birlikte teknik heyetin dürümleri yediği öğrenildi.