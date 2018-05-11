Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta toplamda 6. sezonunu bitirecek olan Ricardo Quaresma yıllara meydan okuyor. Yaşının ilerlemesiyle performansının düşmesi beklenirken iyice coşan Portekizli yıldız, mücadelesi ve hırsının yanı sıra, futbolseverleri mest eden hareketleriyle de büyük takdir topluyor. Ancak Beşiktaş yönetimi şu sıralar bu durumun tatlı sıkıntısını yaşıyor. Takımın yaş ortalamasının yüksek olması sebebiyle gelecek sezon için kadroyu gençleştirme operasyonuna hazırlanan yönetim, takımın bu sezon en iyi isimlerinden biri olarak öne çıkan 35 yaşındaki yıldızını ne yapacağına karar veremiyor. Sezon sonunda Çin ve Katar’dan Quaresma’ya yüksek bedelli teklifler almaya hazırlanan siyah-beyazlı yöneticiler, bu konuda acele etmemekte kararlı. Çünkü Dünya Kupası’nda da boy gösterecek olan Q7’nin, göstereceği performansla bonservis bedelini de yükseltmesi bekleniyor.



İstanbul’da mutlu

Yeni sezonda da Beşiktaş’la yola devam etmek istediğini açıklayan teknik direktör Şenol Güneş ise Quaresma’nın satılmasını istemiyor. Gelecek sezon eski öğrencisi Burak Yılmaz’ın da kadroya katılacağını hesaplayan tecrübeli çalıştırıcı, Portekizli yıldızın kendilerine önümüzdeki sezon da büyük katkı sağlayacağına inanıyor. Burak Yılmaz’ın hava toplarındaki etkinliğinin, Q7’nin nokta atışı ortalarıyla daha da artacağını planlayan Güneş, bu konu ile ilgili yönetime raporunu verdi. Sözleşmesi 2020 yılında sona erecek olan Ricardo Quaresma’nın da Beşiktaş’ta futbola devam etmek istediği biliniyor. Ailesiyle birlikte İstanbul’da yaşamaktan dolayı çok mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren Quaresma’nın özellikle Çin’den gelen tekliflerle ilgilenmediği öğrenildi.

Sergenler aranıyor!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman geleceğin yıldızlarını arıyor. Vodafone ve Beşiktaş tarafından hayata geçirilen “Geleceğin KaraKartalı” projesi için kamera karşısına geçen Orman, reklam filminde proje için gönderilen videoları değerlendirirken “Umarım içlerinden Sergen’ler, Necip’ler, Atınç’lar çıkar” diyerek beklentisini dile getirdi.