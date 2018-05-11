Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Türkiye Kupası finali ilginç bir karşılaşmaya sahne oldu. Fenerbahçe, mazisi ve başarılarıyla kâğıt üzerinde favori gösterildiği bir maça çıkıyordu. Ancak tarihinde ilk kez finale yükselen Akhisar’ın sarı-lacivertlileri bu sezon ligdeki iki karşılaşmada da yenmiş olması heyecanı körüklüyordu. Yine de, ligde 6 haftalık galibiyet, kupada 18 maçlık yenilmezlik serisi olan Fenerbahçe’nin Seleznov’dan mahrum Akhisar karşısında bir adım önde gibiydi. Ama altın kural değişmedi; futbol kâğıt üstünde değil sahada oynanıyordu. Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, Alper’in vasatı aşamayan oyununa rağmen Şener’in inanılmaz bindirmeleriyle etkili oldu. 12’de Mehmet Topal’ın topuk pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Josef sert vursa da Fatih Öztürk gole vize vermedi. 22’de Soldado’nun sağ çaprazdan vuruşunda Fatih kalesini başarıyla savunurken, gol arayan Fenerbahçe kalesinde golü gördü.



Zevkli ve heyecanlı...

İlk tehlikesini 25’te bir duran top organizasyonuyla yaşatan Akhisar’da Barbosa’nın sağdan kullandığı frikiğe Mustafa Yumlu kafayı vurdu ama Volkan mükemmel bir refleksle golü önledi. 32’de ise soldan kullanılan serbest vuruşta Skrtel’in uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Miguel Lopes muhteşem bir vuruş yaptı, Volkan ancak seyirci olabildi: 1-0. Soyunma odasına mağlup giren F.Bahçe, sahaya Alper-Fernandao değişikliği ile dönerken sonuç almakta da gecikmedi. Şener’i n ortasına uzak direkte yükselen Fernandao kafayı mermi gibi vurdu: 1-1. 70’te Muğdat’ın ortasına kafayı vuran Sissoko çerçeveyi buldu: 2-1. Fenerbahçe, 79’da Fernandao’yla beraberliğe yaklaşırken 81’de Barbosa farkı açtı: 3-1. Sarı-lacivertliler, 86’da Josef’le umutlandı: 3-2. Ama kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve F.Bahçe’yi bu sezon 3 maçta da yenen Akhisar ilk kez kupayı müzesine götürdü.

Cumhurbaşkanı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter’dan yayınladığı mesajda, “2017-2018 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Teleset Mobilya Akhisarspor’u ve taraftarlarını gönülden kutluyorum. Tebrikler Akhisarspor” ifadelerini kullandı.



Tolgay’dan mesaj!

Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan, şampiyonluğa ulaşan Teleset Mobilya Akhisarspor’u tebrik etti. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Hakkıyla oynayıp Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Akhisarspor’u tebrik ederim” dedi.

11. finalini kaybetti

Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nda 11. defa final kaybetti. Sarı-lacivertliler oynadığı 17 finalden sadece 6’sını kazanabildi. Bu arada F.Bahçe son kupasını 25 Ağustos 2014’te TFF Süper Kupa’da Galatasaray’ı penaltılarla yenerek alabilmişti. .