Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yenikapı Meydanı’nın yanı sıra Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde alanlar doldu taştı. Ciritten kökbörüne, atlı okçuluktan kuşağa kadar birçok müsabaka büyük ilgi gördü. Katılımcılara ayrıca şahin, yabusame atlı okçuluk, atlı akrobasi, sovgat atlı gösterilerle keyifli anlar yaşatılıyor. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Hakan Kazancı “Hafta sonu festivale yüksek bir katılım olacağını düşünüyorum” dedi. Kazancı, Etnospor Kültür Festivali’ni İstanbul’da düzenlemeye devam edeceklerini, diğer birçok şehirde de benzer faaliyetler yapmayı sürdüreceklerini aktardı.