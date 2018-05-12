Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Sarı-kırmızılı camia dün başkan Mustafa Cengiz’in açıklamalarıyla rahatladı. G.Saray Başkanı “Az önce UEFA’dan bir telefon geldi; sağlıklı bir haber. Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılmak için herhangi bir ceza veya engel yok. İnşallah gelecek sezon Avrupa’da yer alacağız. Buradan Türk spor camiasına müjde veriyorum. Önümüzdeki günlerde Cenevre’ye gideceğiz ve UEFA ile taahhüt sözleşmesi yapacağız. UEFA’nın birtakım talepleri olacak. Bunları yerine getirme amacıyla taahhüt yapacağız. UEFA doğruları gördü. Galatasaray bir dünya markası ve bizim Avrupa kupalarına gitmemizi engellemedi. Camiamıza hayırlı olsun. Allah utandırmasın” bilgilendirmesini yaptı.



Diriliş ruhu görev başında

Cengiz, kulüp dergisinden de camiaya seslendi. Cengiz “Galatasaray Spor Kulübü, önemli bir değişim sürecinin tam ortasındadır. Artık bazı kararların verilmesi gerekliliği her zamankinden çok daha büyük önem taşımaktadır. Şu günlerde gerçekler bizler için her zamankinden daha önemlidir. Finansal anlamda dünü yitiren Galatasaray, geleceği kazanmak zorundadır. Bu noktada biz Galatasaraylıların en büyük niteliklerinden bir tanesi, menfi durumlarda ortaya koyduğu bir olma duygusudur. Bu topraklara çok az kuruma nasip olan ruh, bizlerin genetik kodlarına yerleşmiş ve kimsenin beklemediği anlarda tek bir yürek hali ile gün yüzüne çıkmıştır. İşte Galatasaraylıların; kulüplerine karşı hissettiği bu inanç denklemi, bizlerin en büyük güvenidir. Tarih boyunca defalarca deneyimlediğimiz Galatasaray’ın diriliş ruhu bir kere daha görev başındadır” ifadelerini kullandı.

Gomis rekor istiyor

Süper Lig’de gol krallığı yarışının zirvesinde bulunan Bafétimbi Gomis için Yeni Malatya karşılaşması ayrı bir önem daha taşıyor. Mario Jardel’in 2000-01 sezonundaki 22 gollük rekorunu kıran Fransız yıldız kulüp tarihinde ligde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu konumunda. Gomis bir gol daha attığı takdirde 28 golle 2010-11 sezonunda gol kralı olan Alex de Souza’yı yakalayacak. Gomis 29’a ulaştığında ise ligde bir sezon içinde en çok gol atan yabancı futbolcu olacak.

Dikkat et Donk

Galatasaray’da, Maicon, Sinan ve Donk, Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görmeleri hâlinde ligin son haftasındaki Göztepe deplasmanında oynayamayacak. Bu konuda özellikle Donk’a uyarılarda bulunan teknik direktör Fatih Terim “Bizim için çok önemlisin. Göztepe maçında oynaman lazım. Kart görmemeye dikkat et” dedi.