Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili detaylar haberimizde. Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor, Galatasaray'a konuk oluyor. Liderliğini kaptırmak istemeyen Galatasaray, evinde mutlak galibiyet peşinde. Yeni Malatyaspor ise ligin alt sıralarına düşmemek için zorlu deplasmandan puan veya puanlar almanın peşinde. Galatasaray ligde 69 puanla lider durumda bulunurken Yeni Malatyaspor ise 40 puanla 10. sırada yer alıyor. Peki GS Malatya maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

İLK 11'LER:

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Denayer, Nagatomo, Donk, Fernando, Sinan, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Yeni Malatya: Farnolle, Cissokho, Mina, Sadık, Seth, Murat, Azubuike, Diallo, Gilberto, Adem, Boutaib

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı, hakem Bülent Yıldırım yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...

Sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir’in 3’er, Beşiktaş’ın ise 4 puan önünde 69 puanla lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, Evkur Yeni Malatyaspor engelini kayıpsız geçebilmek için ter dökecek.

Feghouli cezalı

Evkur Yeni Malatyaspor müsabakası öncesi Galatasaray’da Sofiane Feghouli sarı kart cezalısı durumunda bulunuyor. Ligde son oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında bu sezonki 4. sarı kartını alarak cezalı duruma düşen Feghouli, Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyemeyecek. Öte yandan, Galatasaray’da Mariano Filho ile Serdar Aziz’in ise tedavileri sürüyor.

Belhanda takıma dönüyor

Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezasını dolduran Younes Belhanda, Evkur Yeni Malatyaspor maçında yeniden takıma dönecek. Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle Teleset Mobilya Akhisarspor maçında oynayamayan Belhanda, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında kadroya girebilecek.

Evinde bileği bükülmüyor

Galatasaray, Süper Lig’de sahasında uzun süredir maç kaybetmiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı’nda yaptığı son 18 lig maçında yenilmedi. Süper Lig’de evindeki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 18 müsabakadan 17 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

Cim Bom'da son dakika

Sarı-Kırmızılı ekipte kart cezalısı Feghouli bugün forma giymeyecek. Son çalışmasını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapan Aslan, kampa girdi.

Malatya'da son dakika

Hazırlıklarını tamamlayan Yeni Malatya, dün akşam mİstanbul’a gelerek kampa girdi. Erol Bulut’un takımında eksik oyuncu bulunmuyor.

İkinci kez kapışacaklar

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, bugüne kadar sadece 1 kez karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısında Malatya’da oynanan maçı ev sahibi ekibi 2-1 kazandı. Bu müsabakadan sonra Sarı- Kırmızılılar’da teknik direktör değişikliğine gidildi ve Igor Tudor’un yerine Fatih Terim geldi.

18 maçtır evinde namağlup

Galatasaray, Süper Lig’de Türk Telekom Stadyumu’nda oynadığı müsabakalarda rakiplerine yenilmiyor. Sarı- Kırmızılılar, son oynadığı 18 iç saha karşılaşmasında sadece 1 kez berabere kaldı. Aslan, evindeki son 11 mücadelede de rakiplerini mağlup etti. Aslan ayrıca içerideki son 7 maçın 5’inde kalesinde gol görmedi.

Galibiyet serisi var

Aslan ligdeki son 10 karşılaşmadan 25 puan topladı. Sarı-Kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda 8 kez galip gelirken, 1 kez mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Aslan, son 4 maçta da sahadan 3 puanla ayrılan ekip oldu.

Mutlu sona 4 puan kaldı

Yeni Malatyaspor maçında seyircisi önünde hata yapmak istemeyen Sarı- Kırmızılılar, şampiyonluk turunu son hafta İzmir’de atmayı hedefliyor. Galatasaray’ın şampiyon olabilmesi için bu 2 maçtan sadece 4 puan alması yetecek.