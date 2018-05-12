Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konyaspor Göztepe maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili detaylar haberimizde. Süper Lig'in 33. haftasında Götepe, Konyaspor'a konuk oluyor. Düşme potasından uzaklaşmak isteyen Konyaspor, evinde mutlak galibiyet peşinde. Sergen Yalçın ile sıkıntılı zamanlar geçiren Konyaspor, Göztepe'yi yenmenin hesabını yapıyor. Göztepe ise deplasmandan puan veya puanlar almanın peşinde. Konyaspor, 35 puanla 15. sırada bulunurken, Göztepe ise 48 puanla 6. sırada. Peki Konya Göztepe maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Konyaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak Atiker Konyaspor-Göztepe maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek. beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve anlatımı turkiyegazetesi.com.tr'de...

Ligde 33. haftaya 48 puan ve averajla 6. sırada giren Göztepe, 2017-2018 sezonunun son deplasman maçında Atiker Konyaspor’a karşı mücadele edecek. Bu sezon dış sahada oynadığı 16 maçta 19 puanı bulunan sarı-kırmızılı ekibin, son 8 deplasman maçında galibiyeti yok.

Göztepe’nin ligi 5. sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi’ne gitme ihtimali, Teleset Mobilya Akhisarspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmasıyla kalmadı.



Geçen sezon Göztepe’nin Süper Lig’e çıkmasına katkı veren ve ligin ilk devresinde sarı-kırmızılı formayla 14 gol atan Adis Jahovic, transfer olduğu Atiker Konyaspor’la eski takımına rakip olacak. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, daha önce yardımcılığını yaptığı Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın karşısına çıkacak.

Göztepe’de Kadu, Kerem Atakan Kesgin ve Sabri Sarıoğlu’nun sakatlıkları bulunuyor.