Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlıspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? ile ilgili detaylar haberimizde. Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Osmanlıspor'a konuk oluyor. Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor karşısında kazanmasıyla şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş, ikincilik için sahaya çıkacak. Osmanlıspor ise düşme potasından uzaklaşmak için galibiyet peşinde. Beşiktaş'ın 65 puanı bulunurken, Osmanlıspor ise 33 puanda. Peki heyecanla beklenen Osmanlı BJK maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz? İşte detaylar...

Osmanlıspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Osmanlı Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...

Ligde 33. haftaya Beşiktaş 65 puanla 4., düşmeme mücadelesi veren Osmanlıspor ise 33 puanla 16. sırada girdi.

Deplasmanda zorlanıyor

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda başarılı sonuçlara imza atmakta zorlandı. Süper Lig’de şu ana dek 16 dış saha maçına çıkan siyah-beyazlı ekip, bunların 6’sını kazanabildi. Deplasmandaki diğer 10 mücadelede beşer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrılan Beşiktaş, böylece 25 puan kaybetti. Siyah-beyazlı ekip, ligdeki son 3 deplasman maçının 2’sinden mağlup ayrıldı. Bu periyottaki dış saha maçlarında Medipol Başakşehir’e 1-0, Galatasaray’a 2-0 yenilen Beşiktaş, sadece Teleset Mobilya Akhisarspor’a 3-0 üstünlük kurdu.

Tosic cezalı, Pepe, Caner ve Negredo sakat

Beşiktaş’ın Kayserispor ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören Dusko Tosic, cezası nedeniyle Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda ayrıca Pepe, Caner Erkin ve Alvaro Negredo’nun sakatlıkları bulunuyor. Bu üç oyuncu da yarınki karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacak.

Quaresma sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş’ta Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu sezon üç kez sarı kartla cezalandırılan Quaresma, yarın da aynı durumla karşılaşırsa sezonun son haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Osmanlıspor'da 3 futbolcu cezalı

Başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Musa Çağıran, Payam Sadeghian ve Advija Vrsajevic Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı Tiago Pinto da kadroda yer almayacak. Osmanlıspor’un golcüsü Mehmet Batdal’ın durumu ise maç saatinde belli olacak. Ligde 33. haftaya girilirken mor-sarılılar 33 puanla 16. sırada yer alırken, Beşiktaş ise 65 puanla 4. basamakta bulunuyor.

Beşiktaş ile Osmanlıspor 18. kez karşılaşacak

Beşiktaş ile Osmanlıspor, Süper Lig’de yarın 18. kez karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, eski adı Ankaraspor olan Osmanlıspor ile geçmişte ligde 17 kez rakip oldu. Beşiktaş, geride kalan maçlardan 2’si hükmen olmak üzere 12’sini kazandı, başkent ekibi 3 kez galip geldi, 2 müsabaka ise berabere bitti.

Geride kalan maçlarda Beşiktaş’ın, 6’sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere 42 golüne, Ankara temsilcisi 18 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan maçı Beşiktaş 5-1 kazandı. Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor’un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Beşiktaş lehine tescil edilmişti. Öte yandan iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turunda eşleşti. İstanbul’daki ilk maçı 4-1 kazanan Beşiktaş, Ankara’da 2-1 yenilmesine rağmen turu geçen taraf oldu.

Son 8 maçta Beşiktaş galip geldi

Beşiktaş, Osmanlıspor ile Süper Lig’de yaptığı son 8 maçı da kazandı. Rakibi karşısında son mağlubiyetini 2008-2009 sezonunda İstanbul’da 3-1’lik skorla alan siyah-beyazlılar, daha sonraki 8 maçta, 2’si hükmen olmak üzere 3 puana ulaştı.

Ankara’daki maçlar

Beşiktaş ile Osmanlıspor arasında Ankara’da yapılan 8 lig maçından, birini başkent ekibi, biri hükmen olmak üzere 5’ini Beşiktaş kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı. Başkentte Osmanlıspor’un 7 golüne, Beşiktaş, 3’ü hükmen galibiyetten olmak üzere 16 golle yanıt verdi. Geçen sezon Ankara’daki müsabakayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı.