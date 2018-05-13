Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursaspor Trabzonspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve Bursa Trabzon maçı canlı skor kaç kaç? ile ilgili aradıklarınıza bu haberden ulaşabilirsiniz. Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Bursaspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Futbol severler ise; Bursaspor Trabzonspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve TS Bursa maçı canlı skor kaç kaç? gibi detayları araştırıyor. Bursaspor, oynadığı 32 maçın ardından 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet elde ederek 39 puanla 11. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 49 puanla 5. sırada bulunuyor. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Bursa, Trabzon karşısında haftayı 3 puanla kapatmanın hesabını yapıyor. Trabzonspor ise zorlu Bursa deplasmanından gol veya goller bularak haftayı kayıpsız kapatmak istiyor.

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BURSASPOR'DA OLAĞAN GENEL KURULA DOĞRU

Bursaspor Kulübünün ilk oturumu 19-20 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olağan genel kurulu öncesinde 4 başkan adayı listelerini sundu. Adayların başvuruları Özlüce Tesisleri'nde Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç ve üyeleri tarafından kabul edildi. Adaylardan ilk başvuruyu Lemi Keskin, ikinci başvuruyu Ahmet Bozdemir yaptı. Bozdemir'in ardından tesislere gelen Hüseyin Akdemir ile mevcut başkan Ali Ay da yönetim, denetleme ve disiplin kurulları ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) delege listelerini verdi. Bu arada, denetim kurulu bağımsız adayı Yalçın Cambaz da listesini sundu. Yeşil-beyazlılarda ilk oturumu 19-20 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanmazsa ikinci oturumu 26-27 Mayıs'ta yapılacak genel kurulda mevcut başkan Ali Ay, Lemi Keskin, Hüseyin Akdemir ve Ahmet Bozdemir başkanlık için yarışacak.

TRABZONSPOR, BURSASPOR'A KONUK OLACAK

Spor Toto Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma iddiasını yitiren Trabzonspor, yarın deplasmanda Bursaspor'a konuk olacak. Teleset Mobilya Akhisarspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla Avrupa yolu kapanan bordo-mavililer, Bursaspor karşısında ligde 5. sıradaki yerini korumanın mücadelesini verecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu, yönetecek.

- 9 eksik var

Trabzonspor'da Bursaspor maçı öncesi 9 eksik bulunuyor. Kart cezalısı Kucka, Hubocan ve Okay Yokuşlu'nun yanı sıra sakatlıkları süren Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi, Castillo, Uğur Demirok, Burak Yılmaz ve Rodallega bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Bursaspor karşısında kadroda zorunlu değişiklikler yapacak. Karadeniz ekibinin Bursaspor karşısına Uğurcan Çakır, Pereira, Mustafa Akbaş, Durica, Novak, Onazi, Hasan Batuhan Artarslan, Abdülkadir Ömür, Sosa, Yusuf Yazıcı ve N'Doye 11'i ile çıkması bekleniyor.