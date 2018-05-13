Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, Yeni Malatyaspor engelini kendi evinde Younès Belhanda ve Bafetimbi Gomis'in bulduğu golle 2-0 geçerek haftayı 3 puanla kapattı. Galatasaray, ligde oynadığı 33 maçın ardından 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 72 puanla 1. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar bu serüvende rakiplerine 74 gol atarak ligde en çok gol atan takım unvanına sahip. Cimbom 33 hafta sonunda kalesinde 33 gol gördü. 2. sırada bulunan Başakşehir'in ise 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 69 puanı bulunuyor. Başakşehir ise bu sezon 59 gol atarken kalesinde 32 gol gördü. 33. haftada Başakşehir, Antalya deplasmanında 2 gol atarak haftayı 3 puanla kapatmasını bildi.

Ligde 32 maç oynayan Fenerbahçe ise, 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek 66 puanla 3. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise 32 maçın ardından rakip fileleri 68 kez sarsarken, kalesinde 34 gol gördü. Fenerbahçe, pazartesi günü saat 20:00'da ligden düşmeyi haftalar öncesinden garantileyen Kardemir Karabükspor deplasmanına konuk olacak. Şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş ise, 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 65 puanla 4. sırada yer alıyor. Son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş, 32 maçta 61 gol atarken, 27 golle ligde en az gol yiyen takım unvanını elinde tutuyor. Beşiktaş ise bu akşam saat 19:00'da Osmanlıspor'un konuğu olacak.

32 maçın ardından 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 26 mağlubiyet alan Karabük, ligden düşen ilk takım oldu. İlhan Cavcav sezonunda kötü sonuçlar alan Gençlerbirliği ise bu hafta Kasımpaşa karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından Süper Lig'e veda eden 2. takım oldu.

34. hafta programı

Şampiyonun belli olacağı 34. haftada Galatasaray, Göztepe deplasmanına konuk olacak. Medipol Başakşehir, Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Beşiktaş, Sivasspor’u, Fenerbahçe ise Atiker Konyaspor’u kendi evinde konuk edecek…