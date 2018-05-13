Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Ali Koç’un suçlamalarına F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım’dan sert karşılıklar geldi. Antalya’da basın mensuplarıyla konuşan Yıldırım, “Bir insanın içinde bulunduğu en tehlikeli durum, söylediği yalana kendisinin inanması ve yalanı alkışlandığında yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmesidir” şeklinde şok sözler kullanırken, “Sana kumpas kuran 101 kişi kimmiş? Türkiye’de kurulan kumpasların en büyük mağdurlarından biri olarak sana söz veriyorum. Senin en büyük savunucun ben olacağım. Ne gerekiyorsa yapacağım. “3 Temmuz’da kaçmadım” diyorsun. Sen Mayıs 2012’de bıraktığında ben tutukluydum. Tam dört ay sonra tahliye oldum. 2015’te yeniden yargılama oldu. Sen neredeydin? 2016 yılından beri kumpas davası sürüyor, bir gün geldin mi? 17/25 Aralık, 15 Temmuz sonrası ortaya çıkıp delikanlılık yapmak kolay, öncesinde sen neredeydin?” şeklinde konuştu.



Bu sufleleri sana kim veriyor

Yıldırım şöyle devam etti: Akademi kavramı Ali Bey’in buluşu imiş, biz onun projesini çalmışız. Ali Bey, 2012’den beri futbolun çok dışında kalmışsın. Akademi kavramı UEFA’nın altyapı liglerine 2008’de verdiği isimdir. 3 Temmuz Futbol Akademisi ise 2015 yılından beri Genel Kurullarda, Divan Kurullarında anlattığım bir projedir. Size kim bu sufleleri veriyor bilmiyorum... Fenerbahçe Başkanı ve yönetimini “çalmakla” itham etmeniz hangi edep değerleriyle bağdaşıyor? Her şeyimiz doğal, organik diyorsun. Sosyal medyada teşekkür ettiğin troller de mi doğal? Anamıza avradımıza her gün sayısız küfreden troller? Çok yakın bir zamanda büyük bir kulüp olamayabiliriz demiş Ali Bey. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp bir kere...

İşte sponsorlarım

“Kulübe yapılan sponsorlukları açıkla” diyorsun. İlk iş açıklayacağım. Ama ilk anda hatırlatayım bir Ülker, iki Doğuş, üç Acıbadem’dir. Bunu da sen çok iyi biliyorsun. Sen her yerde “Seçilirsem, yeni ve büyük sponsorluklar getireceğim” diyorsun. Buradan sana bir teklifim var. Gel söz ver seçilemezsen de aynı sponsorlukları getir...”



Hakaret ediyorsun

“3 Temmuz davasını bizden güçlü kimse takip edemez” lafımı camiaya hakaret olarak nitelendirip davayı en az bizim kadar ‘tutku’ ile takip edecek çok insan bulunacağını söylüyorsun. Peki, sen değil misin “Seçimi kazanamazsam bir daha aday olmayacağım” diyen? Bu, camiaya hakaret değil mi? Sen olmazsan Fenerbahçe yok olup gidecek mi?..”



Küfredene teşekkür!

“Mağdur edebiyatını bırak. Koç ailesinin temsilci olan sen, hangi mağduriyetten söz ediyorsun? Sen bugüne kadar ne mağduriyet yaşadın? Samimiyetsizlik diyorsun, kameralar önünde “Başkanımıza hakaret etmeyin” diyip, sonra da sosyal medyadaki, 7/24 Fenerbahçe’yi itibarsızlaştıran ve hep aynı dili kullanan hesaplara teşekkür etmek mi samimiyet?..”