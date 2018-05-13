Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray, evinde Yeni Malatyaspor’u yendi ve artık şampiyonluk için saatleri saymaya başladı. Maç öncesi hem taraftar hem de takım son derece konsantreydi. Türk Telekom Stadyumu’nda taraftarlar “Şampiyon Galatasaray” tezahüratlarıyla takımlarının sahaya çıkışını karşıladı. Santrayla birlikte taraftarlar “üçlü tezahüratına” henüz girmişti ki Galatasaray 30’uncu saniyede golü buldu. Rakip yarı alanın hafif sağ tarafından topu kapan Rodrigues çizgiye doğru inip içeriye çıkardı, Gomis’i geçen top Belhanda’nın önüne geldi, Faslı yıldız da net vuruşla Cimbom’u öne geçirdi: 1-0. Sarı-kırmızılıların durmaya niyeti yoktu. İlk golde de pozisyonun hazırlayıcısı olan Rodrigues bu defa soldan, Yeni Malatyaspor savunmasını aştı ve kale önüne çıkardı. O noktada olan Gomis, ağları sarsmayı başardı: 2-0. 17’de Rodrigues bu defa golü kendi denerken, ceza sahası üstünden yaptığı vuruş az farkla auta gitti. 27’de sahnede yine Rodrigues vardı. Sinan’ın pasıyla sol çaprazda hareketlenen kanat oyuncusunun şutu kaleciye takıldı.



Şampiyonluk şarkıları

İlk yarı boyunca Yeni Malatya takımının organize olmasına hiçbir şekilde izin vermeyen Galatasaray’da merkez orta sahadaki Fernando ile Donk rakiplere adeta duvar oldu. Sarı-kırmızılılar ikinci yarıya 2-0’lık skor avantajıyla başladı. Yeni Malatyaspor ilk 45’e oranla Galatasaray orta sahasını rahat geçse de daha etkili ataklar geliştiren yine Galatasaray oldu. 58’de sol çaprazda topa sahip olan Rodrigues sağ köşeyi gördü ama top yandan dışarı çıktı. 62’de günün yıldız isimlerinden Belhanda, ceza sahasına doğru harika bir top gönderdi, Gomis yüksek gelen topu kaleye doğru kapatmaya çalıştı ancak şut isabet bulmadı. Son bölümde kontrol elinden bırakmayan sarı-kırmızılılar mücadeleyi kazasız atladı. Şampiyonluk nağmeleriyle Ali Sami Yen Türk Telekom Stadı’nda büyük coşku yaşanırken Galatasaray’ın şampiyonluk kupasını kaldırması için sadece 90 dakika kaldı.

Gomis Alex’i yakaladı...

İki hafta aradan sonra dün ağları havalandıran Bafetimbi Gomis bir rekora ortak oldu. Gol sayısını 28’e çıkaran Fransız yıldız böylece F.Bahçe’nin efsane ismi Alex de Souza’yı yakaladı. Süper Lig’de Gomis ve Alex şimdi 28’er golle ‘bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu’ unvanını paylaşıyor. Sarı-kırmızılı yıldız, gelecek hafta İzmir’de oynanacak olan Göztepe karşılaşmasında bir gol daha atarsa Alex’i geçecek ve rekorun tek başına sahibi olacak. Gol krallığını resmen ilan etmek için önünde sadece 90 dakikası bulunan Gomis 29 gole çıkarsa sezonu çifte krallıkla kapatacak.

Rodrigues fırtınası

G.Saray’da son haftalarda takımını kelimenin tam anlamıyla sırtlayan Garry Rodrigues dün de boş durmadı. Yıldız futbolcu stresli maçı ilk 12 dakika içinde önce Belhanda’ya sonra da Gomis’e yaptığı ‘al da at’ dercesine 2 asistle kolaya çevirdi. Ligde son 3 haftada 3 gol atıp 2 asist yapan Rodrigues bu sezon toplamda 9 gol, 10 asistlik performansa yükseldi.

Önemli maçlar, cezalılar

Ligin son haftasındaki maçlarda önemli isimler cezalı duruma düştü: İşte onlar: Göztepe-Galatasaray: Poko, Halil (Göztepe). Fenerbahçe-A.Konyaspor: Serkan Kırıntılı (Konya). Başakşehir-Kasımpaşa: Trezeguet, Omeruo (K.Paşa).



Şampiyon oluyoruz

G.Saray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, “Şampiyonluk için 90 dakikamız kaldı. Fatih Hoca’ya çok teşekkür ediyorum. Uyumadık ve çalıştık. Stresli bir dönem geçiriyoruz. İnşallah İzmir’de galip gelip şampiyon olacağız” açıklaması yaptı.



En hızlı golüm

G.Saray’ın yıldızı Belhanda, “Hayatımda ilk kez bu kadar hızlı gol attım. Hızlı gol atmak çok önemliydi. Rakibimiz 0-0’ı iyi oynayan bir takımdı. Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştık. Umarım gelecek hafta Göztepe’de şampiyonluğu kutlarız” şeklinde konuştu.



Sinan 344 gün sonra

G.Saray’da Sinan Gümüş 344 gün sonra bir lig maçına ilk 11’de başladı. Futbolcu gol için çabalasa da ağları havalandıramadı. Sinan maçın ardından, “Kazanmak çok güzel, haftaya da İzmir’e kazanmak için gideceğiz ve şampiyon olacağız” sözlerini kullandı.

Mutlu son bizi bekliyor

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın ardından büyük mutluluk yaşadı. “İyi oyunların veya başka istatistiklerin konuşulmayacağı, galibiyetlerin konuşulacağı bir dönemdeyiz” diyen Fatih Hoca, “Bugün benim 800. maçımdı. Bunu galibiyetle kapattığımız için çok mutluyum. Bu galibiyeti bütün annelere hediye etmek istiyorum. Anneme, eşime ve kızıma göndermek istiyorum. Bugün bizim için güzel bir gün” sözlerini kullandı. Hoca şöyle devam etti: 180’in 90’ı kaldı. Umarım mutlu sona hep beraber kavuşacağız. İçerideki kahramanlar bu hikayeyi yazdı. Umarım son maçı da şampiyon olarak tamamlayacaklar. Bu 90’dan sonra büyük Galatasaray ailesine bu şampiyonluğu hediye etmeliyiz. Bu yüzden bir motivasyon, herhangi bir ikazda bulunma niyetinde değilim. Onlar zaten bu işin bilincindeler...



22 yıl kalsaydım!

Güzel bir takım olduk, içeride ve dışarıda. Eksiklerimiz ve sıkıntılarımız var ama dile getirmiyoruz. Özellikle burada (evimizde) çok iyi oynuyoruz. Burada ligde yenilgi almadık. Önsözü futbolcular söyledi, son sözü de onlar söyleyecek. (Arsen Wenger hatırlatılınca) Burada 22 yıl kalsaydım daha farklı şeyler de kazanabilirdik. 9 yılda 7 şampiyonluk konuşuluyor ama daha da farklı şeyler konuşulabilirdi... Eskrimdeki taciz iddiası sorulan Terim, “Bunlar bizim evladımız. Futbol Direktörü olduğumda ilk bu konuya eğildim. Uğraşınca iş bir yerlere dokunuyor, bu olmamalı. Bir tane dahi çocuğa faydamız dokunsa yaptığımız iş büyük olur” dedi.

Genç Ozan sahnede

Fatih Terim maçın son anlarında sahaya genç futbolcu Ozan Kabak’ı sürerek taraftara tanıttı. 18 yaşındaki defans oyuncusu, “Çok özel bir gün benim için. Fatih Hoca’ma teşekkür ederim. Bu genç yaşta beni takıma aldı ve sahaya sürdü. Hayalim gerçek oldu” dedi.



Sezon rekoru: 30. saniye

Galatasaray, maça çok hızlı başladı. Rodrigues’in pasında Belhanda ağları havalandırdığında kronometreler henüz 30. saniyeyi gösteriyordu. Belhanda’nın bu golü Süper Lig’de bu sezon atılmış en erken gol olarak kayıtlara geçti.