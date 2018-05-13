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Beşiktaş Yönetimi, 2017 yılı mali ve idari açıdan ibra edildi!
13.05.2018 - 16:49 | Son Güncelleme: 13.05.2018 - 16:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş Yönetimi, 2017 yılı mali ve idari açıdan ibra edildi.
Etiketler : beşiktaş,2017,mali,
560016 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/560016.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
33
23
3
7
74
33
41
72
2
Başakşehir
33
21
6
6
59
32
27
69
3
Fenerbahçe
32
19
9
4
68
34
34
66
4
Beşiktaş
32
19
8
5
61
27
34
65
5
Trabzonspor
32
13
10
9
57
50
7
49
6
Göztepe
33
13
10
10
49
49
0
49
7
Sivasspor
32
14
6
12
42
46
-4
48
8
Kasımpaşa
33
13
7
13
55
55
0
46
9
Kayserispor
32
12
8
12
41
50
-9
44
10
Malatyaspor
33
10
10
13
35
43
-8
40
11
Bursaspor
32
11
6
15
42
44
-2
39
12
Antalyaspor
33
10
8
15
38
56
-18
38
13
Konyaspor
33
9
9
15
36
39
-3
36
14
Alanyaspor
32
10
6
16
50
55
-5
36
15
Akhisar Bld.Spor
32
9
9
14
40
51
-11
36
16
Osmanlıspor
32
8
9
15
46
55
-9
33
17
Gençlerbirliği
33
7
9
17
36
54
-18
30
18
Karabükspor
32
3
3
26
20
76
-56
12
33. Hafta Maçları
11.5.2018
Antalyaspor 0 - 2 Medipol Başakşehir Fk
12.5.2018
Kasımpaşa 3 - 1 Gençlerbirliği
12.5.2018
Atiker Konyaspor 1 - 1 Göztepe
12.5.2018
Galatasaray 2 - 0 Evkur Yeni Malatyaspor
13.5.2018
Kayserispor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
13.5.2018
Demir Grup Sivasspor - Alanyaspor
13.5.2018
Bursaspor - Trabzonspor
13.5.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Beşiktaş
14.5.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Çaykur Rizespor
34
20
9
5
68
38
30
69
2
Ankaragücü
34
18
9
7
55
34
21
63
3
Boluspor
34
18
6
10
53
30
23
60
4
Ümraniyespor
34
17
8
9
49
35
14
59
5
Gaziantep BB
34
15
8
11
57
38
19
53
6
Erzurum BB
34
14
11
9
56
44
12
53
7
Altınordu
34
15
8
11
55
45
10
53
8
Balıkesirspor
34
16
7
11
56
46
10
52
9
İstanbulspor
34
14
8
12
45
39
6
50
10
Elazığspor
34
13
9
12
53
44
9
48
11
Giresunspor
34
13
8
13
50
44
6
47
12
Adanaspor
34
12
7
15
41
56
-15
43
13
Eskişehirspor
34
12
8
14
63
56
7
41
14
Adana Demirspor
34
11
8
15
44
47
-3
41
15
Denizlispor
34
10
8
16
43
47
-4
38
16
Samsunspor
34
7
15
12
32
46
-14
36
17
Manisaspor
34
7
3
24
31
80
-49
12
18
Gaziantepspor
34
2
4
28
18
100
-82
1