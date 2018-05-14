Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Türk spor tarihinin en önemli isimlerinden Kenan Sofuoğlu, başarılarla dolu kariyerine nokta koydu. 20 yıllık kariyerinde 5 Dünya Şampiyonluğu bulunan Sofuoğlu’nu motosiklet dünyasından muhteşem bir veda ile uğurlandı. Dünya Supersport Şampiyonası’nın 5. ayağı olan İtalya Grand Prix’sinde kısa bir sürüş gerçekleştiren Red Bull sporcusu Sofuoğlu tribünleri selamladı ve binlerce taraftar tarafından ayakta alkışlandı. 2007, 2010, 2012, 2015 ve 2016 olmak üzere toplamda 5 dünya şampiyonluğu bulunan Kenan Sofuoğlu, yaşadığı ciddi sakatlıklara karşın geçtiğimiz yılı ikinci sırada tamamlamıştı.



Gençlere adadı

33 yaşındaki sporcu, bu sene de sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix’sinde geçirdiği kazanın ardından bir daha yarışamamış ve kariyerini noktalama kararı almıştı. Kendini genç sporcular yetiştirmeye adayan Sofuoğlu “Birbirinden yetenekli sporcularım var. Hepsi Dünya Şampiyonalarında çok iyi takımlarla çok iyi imzalar attılar. Toprak Razgatlıoğlu ile hedefim Superbike’ta dünya şampiyonluğu. Can ve Deniz Öncü kardeşler de henüz 14 yaşındalar, onları da MotoGP’ye hazırlıyorum. 5 farklı Dünya şampiyonası var. İlerleyen yıllarda her kategoride Türk şampiyon çıkarmak istiyorum” dedi.