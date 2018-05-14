Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Aziz Yıldırım’ın Antalya’daki açıklamalarına cevap Almanya’dan geldi. Köln’de Fenerbahçeliler ile buluşan başkan adayı Ali Koç, bir kere daha Yıldırım’a yüklendi. Aziz Yıldırım’ın 2015 yılında kendisini başkan adayı olarak işaret ettiğini dile getiren Koç “Ben de o zaman gurur duymuştum ama zaman içinde bu söylemin samimiyetini sorgulamadım değil” derken “Herhâlde benim bu topa girmeyeceğimi düşündü. Çünkü ben bu topa girince, bambaşka iddialarla karşılaştım. Biz ‘Sevgi, eylem gerektirir’ dedik. Bu yola girerken de neler olabileceğini tahlil ederek girdik. Allah utandırmasın” ifadesinde bulundu. Kongreye kadar olan sürecin çetin geçeceğini öngören Koç “Sağlık olsun” sözleriyle de geri adım atmayacağını ortaya koydu.



Hesap kitap bilmiyorlar

Fenerbahçe’nin içinde bulunduğu durumu hem sportif hem de mali açıdan beğenmediğini dile getiren Ali Koç “Bu kulüp bunu hak etmiyor” derken, yönetimin kendisine yönelttiği suçlamaların mantıksız olduğunu belirtti. Kulübü şaha kaldırmak üzere çok ciddi çalışmalar yaptıklarını söyleyen Koç, Fenerium’un performansını artıracaklarını, Almanya’daki futbolcu madenini değerlendireceklerini söyledi. Koç “Borç yükünün yeniden yapılandırılması gerekiyor” derken “Janssen’i kiralamak için 5 milyon avro ödenmiş. Bu nasıl mantık, nasıl bir hesap kitap. Janssen ve Giuliano’ya ödenen paralar FFP’ye yansıyacak ve bizi zorlayacak” sözleriyle yönetime yüklendi.