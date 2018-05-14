Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Ne sezondu ama... Bir yanda art arda iki şampiyonluk yaşamış Şenol Güneş’li Beşiktaş, bir yanda Aykut Kocaman’la tekrar güçbirliği yapan Fenerbahçe, diğer tarafta Abdullah Avcı ile her geçen sezon çıtayı yükselten Başakşehir vardı. Ve tabii yıldız transferlerle zirveyi hedefleyen Anadolu kaplanı Trabzonspor... Igor Tudor’lu Galatasaray ise sezona Östersunds faciasıyla başlamış, hatta bazı taraftarlar kombine kartlarını bile yakmıştı daha lig başlamadan. Sarı-kırmızılıların lig başlangıcı ümitleri yeşertse de, 17 Aralık 2017 günü umutlar dip yapmıştı Yeni Malatya deplasmanında. Galatasaraylılar bir ışık arıyordu, o ışık yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık’ta “Nerede kalmıştık” tweetiyle parladı... O tweet sarı-kırmızılı takıma 6 şampiyonluk 1 Avrupa Kupası kazandırmış Fatih Terim’in ellerinden çıkmıştı...



İpleri sağlam tutuyor

Bu hikâyenin devamının yazılması için Galatasaray’ın haftaya Göztepe ile oynayacağı maçtan 1 puan çıkarması yetecek. Sarı-kırmızılılar İzmir deplasmanında mağlup olmadığı takdirde 21’nci şampiyonluğa ulaşmış olacak. Şu an 20 şampiyonlukla Türkiye’nin en çok şampiyonluk kazanmış takımı unvanına sahip olan sarı-kırmızılılar aynı zamanda 4 yıldızlı da tek takım konumunda. Galatasaray’ın 20 şampiyonluğunun 6’sında imzası olan Fatih Terim, haftaya kazanılacak muhtemel şampiyonlukla bireysel zafer sayısını 7’ye yükseltecek. Çok zor iki yıl geçiren Fatih Terim, ipleri çok ama çok sağlam tutuyor. Takıma ve ekibine rehaveti yasaklayan tecrübeli teknik adam, şampiyonluğa kilitleniş durumda... Sanki “Ya ben şampiyonluğu alacağım ya da şampiyonluk beni” der gibi yoluna devam ediyor.

Terim farkı

8 sezonda 6 şampiyonluk yaşayan Fatih Terim’in G.Saray’a imza atığı 1996 yılından bugüne şampiyonluk sayısında rakiplere fark atıldı. Terim’le 6 şampiyonluk yaşayan sarı-kırmızılılar toplam 10 zafer kazandı. Haftaya muhtemelen sayıyı 11’e yükseltecek G.Saray en yakın rakibine 22 yılda bir yıldız fark atacak. Ayrıca Terim 1996’dan bu yana bakıldığında tek başına Fenerbahçe’yi de geçecek.