Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Çetin Engin

Bu hafta G.Saray’ın kazanmasıyla Süper Lig’de (zaten hayli az olan) şampiyonluk ümitlerini tamamen tüketmişti Beşiktaş. Ama hiç değilse ikinciliği yakalayıp Devler Ligi olabilir miydi? Şenol Hoca bu yönde oyuncularını dünkü Osmanlıspor maçı öncesi uyarmış, son karşılaşmanın son dakikasına kadar az olan bu ihtimali kovalayacaklarını söylemişti. Fakat ilk yarıda idman yaptı sanki siyah-beyazlı futbolcular. Doğru dürüst efektif bir atak bile geliştiremediler. İrfan Buz’un takımı evinde henüz 6. dakikada öne geçti. Lumanza’nın uzun topuna Medel ıska geçince Serdar Gürler, Fabri’yi karşı karşıya pozisyonda avladı: 1-0. Sonrasında saldırır gibi yapan eksiklerle dolu Kartal önünde kapanıp alan daralttı ev sahibi. Ve kontralarla ikinci golü aradı. Pozisyonsuz akıp giden dakikaların ardından ilk yarının son dakikasında ardı ardına iki pozisyon yaşandı. Önce Umar’ın vuruşunu Fabri parmak uçlarıyla önledi. Ardından Larin’in bazukası az farkla aut oldu.



Osmanlıspor kâbus görüyor

Beşiktaşlı futbolculara devre arasında esaslı bir fırça gelmişti belli ki hocalarından. Hızlı, hırslı, dikine toplarla girdiler ikinci yarıya. Anıl’ın kendi kalesini vurması önce beraberliği, 5 dakika sonrasında ise Ozzy patentli asistte Mustafa Pektemek’in göğüs teması galibiyeti getirdi Kartal’a: 1-2. Fakat can derdindeki ev sahibi yüklendi. 56’daki Ceyhun’un on sekiz içine doldurduğu top Vida’dan sekince Serdar Gürler röveşatayla takımını yeniden umutlandırdı: 2-2. Kartal’ın kötü gününde bile klası vardı elbette. Nitekim arka arkaya yüklenen siyah-beyazlı takım 79’da 3. golünü buldu. Gökhan Gönül’ün sağdan ortasında suskun, mahzun golcü Vagner Love kafasını çalıştırarak üç puanı takımına getirdi: 2-3. Osmanlıspor bu mağlubiyetle ligde kalma umutlarını hayli azalttı.

Daha iyi oynamalıydık

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maçı değerlendirirken, “İlk yarısı bizim için çok kötüydü. Kazanma ruhu yoktu. Rakip savunma futbolu oynarken kalemizde pozisyon buldu, bu bizim hatamızdı” derken, “İkinci yarı iyi başladık, goller bulduk ama gol de yedik. Hataları bol bir maçtı. Kazanmak güzel ama daha iyi oynamamız gerekiyordu. Osmanlıspor’a geçmiş olsun, bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Oyuncularla ilgili olumlu olumsuz konuşmak doğru değil. İyi oynayan var, kötü oynayan var. Bu dönemde daha çok morale ihtiyaçları var” sözlerini kullandı.