Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 33. haftası Karabükspor-Fenerbahçe ile Akhisarspor-Kayserispor maçları dışında tamamlandı. Sarı-lacivertli takım şampiyonluk yarışındaki umudunu son haftaya taşımak için bugün Karabükspor deplasmanında farklı kazanmak zorunda.

GALATASARAY'A 1 PUAN YETİYOR

Lig tarihinin en çekişmeli sezonunun finalini İzmir'de yapacak olan Galatasaray, Göztepe karşısında 1 puan alırsa 21. kez mutlu sona ulaşacak. Sarı-kırmızılı ekibin yenilmesi durumunda ise şampiyonu averaj hesabı belirleyecek.

Sarı-kırmızılı ekip en yakın takipçisi Başakşehir'in 3 puan önünde yer alıyor ve rakiplerine puan olarak geçilme ihtimali kalmadı. Galatasaray'ın Göztepe'ye yenilmesi durumunda Başakşehir ve Fenerbahçe kalan maçlarını kazanırsa 3 takım ligi 72 puanda bitirecek ve şampiyonu 3'lü averaj belirleyecek.

2'Lİ VE 3'LÜ AVERAJDA BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYON

Başakşehir son hafta kazanır, Galatasaray kaybederse ikili averajda rakibine üstün olan Başakşehir şampiyon olacak. (İki takım arasında oynanan maçlar 5-1 Başakşehir kazandı, 2-0 G.Saray kazandı)

Başakşehir ve Fenerbahçe kazanır, Galatasaray kaybederse 3 takım arasında 3'lü averaja bakılacak. 3 takım arasında oynanan maç sonuçlarına göre yapılacak puan tablosu şampiyonu belirleyecek. (3'lü averaj hesabında 2'li averaja bakılmaz)

3 takımın kendi aralarında oynadıkları maçlarda Başakşehir 6 puan, Fenerbahçe 5 puan ve Galatasaray 5 puan topladı. Bu durumda Başakşehir yine şampiyon olacak.(Bu haber Kralspor.com'dan alınmıştır)

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında şampiyonluk şansı en az olan takım sarı-lacivertli ekip. Fenerbahçe bugün kazanır ve puanını 69'a çıkarırsa son hafta hem Başakşehir'in puan kaybetmesini hem de Galatasaray'ın yenilmesini bekleyecek. Aynı zamanda Galatasaray'ı da gol averajında geçmek zorunda.

Sarı-lacivertli ekip Karabükspor'u yenerse son haftaya G.Saray 72, Başakşehir 69, Fenerbahçe 69 puanla girecek. Fenerbahçe son hafta da Konyaspor'u yenerse Süper Lig'i 72 puanda bitirecek.

Bu durumda Fenerbahçe'nin şampiyon olması için Galatasaray'ın Göztepe'ye yenilmesi, Başakşehir'in de evinde Kasımpaşa'ya puan kaybetmesi gerekecek.

Fenerbahçe kazanır, Galatasaray Göztepe'ye yenilir, Başakşehir ise kazanamazsa, iki ezeli rakip ligi 72 puanda bitirecek. Fenerbahçe ile Galatasaray ikili averajda birbirlerine üstünlük sağlayamadığı için şampiyonu gol averajı belirleyecek.

Lig tablosundaki genel averajda Galatasaray, Fenerbahçe'nin 7 gol önünde. Sarı-lacivertli ekip kalan 2 maçta şampiyon olmak için bu gol averajını da lehine çevirmek zorunda. Yani Fenerbahçe'nin bugün Karabükspor'u ve haftaya Konyaspor'u farklı yenmesi lazım.