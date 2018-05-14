Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayserispor Akhisar maçı şifresiz canlı anlatım izle ve Kayseri Akhisar maçı canlı skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettiklerinz tüm detaylar bu haberde yer alıyor. Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor, Akhisar ile kendi evinde karşılaşıyor Peki Kayseri Akhisar maçı skoru kaç kaç? Kayseri Akhisar maçı şifresiz canlı anlatım detayları burada... Kayserispor, 32 hafta geride kalırken 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet elde ederek 44 puanla 9. sırada bulunuyor. Akhisar ise 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 36 puanla 15. sırada yer alıyor. Saha ve seyirci avantajı elinde bulunan Kayserispor, Akhisar karşısında haftayı 3 puanla kapatmanın hesabını yapıyor. Düşme hattından kurtulmak isteyen Akhisar ise zorlu Kayseri deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor. Kayseri Akhisar maçı şifresiz canlı anlatımı, maç skoru ve maç sonrası özet detayları ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde bulunuyor.

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KAYSERİSPOR'DA GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

Kayserispor'da yeniden göreve getirilmen Erol Bedir başkanlığındaki yönetim kurulu görev dağılımını yaptı.

İş kadını Berna Gözbaşı İlter, kulüp tarihinde ve Anadolu'da yer alan Süper Lig kulüpleri içerisinde ilk kez bir kadın başkan yardımcısı olarak görev aldı.

Sarı kırmızılı takımın Karpuzatan Tesisleri'nde yapılan genel kurul toplantısı sonrası bir araya gelen Kayserispor'un yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı. İş kadını Berna İlter, 1966 yılında kurulan, 52 yıllık Kayserispor Kulübü'nde bir ilke imza atarak, yönetim kurulunda başkan Erol Bedir'in yardımcılığına getirilen isim oldu. Sarı kırmızılı kulüpte görev dağılımı ise şöyle gerçekleşti:

Başkan: Erol Bedir, Başkan Vekili: Naci Bedir, Başkan Yardımcıları: Berna Gözbaşı İlter, M. Çakmak Uyar, Serdar Maraşlı, Temsilciler: Mustafa Aksu ( Ankara), Bahadır Kul ( İstanbul),Tufan Koç ( Yurtdışı), Basın Sözcüsü: Orhan Taşçı, Başkan Danışmanları: Türker Horoz, Mustafa Gülsoy, Stat Sorumlusu: Erhan Karacaoğlan, Reklam- Pazarlama: Mustafa Bakır, Muhasip Üye: İsmail Çöl, Genel Sekreter: Fatih Çağlar Öcal, Tesisler Sorumlusu: Ahmet Eskici, Orhan Madenoğlu, Namık Tamer, Sağlık Sorumlusu: Mehmet Dönmez, Özgen Aydıncak, Taraftar Sorumlusu: Süleyman Akın, Altyapı Sorumlusu : Mehmet Yay, Bekir Benk Amatör Şubeler: Ahmet Eskici, Volkan Aksoy, Ahmet Bozbey, ARGE: M. Ali Temel, Mehmet Gürbaz, Mehmet Kalem

MUHTEMEL 11'LERİ;

KAYSERİSPOR

Lung- Tiago Lopes, Kana Biyik, Kucher, Atilla- Cristian Sapunaru, Güray, Mendes, Fernando Boldrin- Deniz- Karvets

SAKAT: Muammer, Silvestre Varela, Gonzalo Espinoza*

CEZALI: Umut Bulut, Şamil, Stephane Badji

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 30,00 TL, 2. Kategori: 20,00 TL, 3. Kategori: 10,00 TL, 4. Kategori: 10,00 TL, Misafir: 10,00 TL

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR

Fatih - Lopes, Mustafa, Caner, Ömer, Sissoko, Aykut, Onur, Barbosa, Muğdat, Seleznyov

SAKAT: Eray, Serginho

KUPA ŞAMPİYONU KAYSERİ DEPLASMANINDA

Teleset Mobilya Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor'la karşı karşıya gelecek.

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek kupayı ilk kez müzesine götüren Akhisarspor, ligde 8 haftadır galip gelemiyor.

Yeşil-siyahlı ekip ligde son 2 haftaya düşme hattındaki Osmanlıspor'un 3 puan önünde girdi. Bugün evinde Beşiktaş'la karşılaşacak başkent ekibinin sahadan mağlubiyetle ayrılması halinde Teleset Mobilya Akhisarspor'un yarın alacağı 1 puan ligde kalmasını sağlayacak. Yeşil-siyahlı ekip alınacak sonuçlara göre ligde kalmayı garantileyemezse gelecek hafta Akhisar'da oynayacağı Osmanlıspor maçı çok büyük önem kazanacak.

Cezalı Milan Lukac'ın forma giyemeyeceği Teleset Mobilya Akhisarspor'da Eray Ataseven'in de sakatlığı bulunuyor.

Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor maçında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.