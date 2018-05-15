Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kara Kartal, Osmanlıspor’u fazla kendini yormadan kalitesini gösterip 3-2 mağlup ederken teknik direktör Şenol Güneş, birincilik dışındaki hiçbir neticeyi “başarı olarak” göremeyeceklerini ifade etmişti. İşte bu başarısızlığın detaylarının ilk satırlarında forvet hattı var. Cenk Tosun’un satışı sonrası bu bölgeye bir türlü kalıcı çözüm bulamayan ve yapılan yeni transferlerden de istenileni alamayan Beşiktaş yeni sezon öncesi en fazla enerjisini bu mevkii için harcayacak. 4 milyon avronun üzerinde maaşı olan Alvaro Negredo’nun iyi niyetli mücadelesine kimse bir şey demiyor ama tabelaya baktığında istenilen verimin alınamadığı görülüyor. Sadece Negredo mu? Keza Vagner Love da aynı şekilde. Devre arasında “ilaç” olsun diye alındı, şans da tanındı ancak tecrübeli ve kariyerli Brezilyalı da Kartal’ın yeni “Cenk hasretini” dindiremedi.



Talisca işi beklemede

Yatırım amaçlı alınan Larin’i ise bu değerlendirmenin dışında tutmak gerekiyor. Transferdeki başarısıyla bilinen ve 2 sezondur ciddi ses getiren Fikret Orman yönetimi, forvet konusunda ciddi bir operasyon yapacak. Negredo’yu satmayı düşünen yönetim, Love’u da olası bir takasta kullanma taraftarı. Şenol Güneş’in kadrosunda görmek istediği 1 numaralı forvet ise Burak Yılmaz. Trabzonspor’da skorer bir dönem geçiren Yılmaz’ın da Beşiktaşlı olduğu biliniyor ancak taraftarın bakışı konusunda ciddi problem var. Eğer camiadaki Burak Yılmaz tepkileri azalırsa Kral, resmen Kartal olmaya dünden razı. Tabii Beşiktaş’ın önünde duran ve taraftarın mutlu sonla noktalanmasını istediği bir transfer de Anderson Talisca. Kiralama süresi sona eren ve satın alma opsiyonu bulunan Sambacı’nın gönlü de Beşiktaş’tan yana.

Etiket fiyatı: 5 milyon avro

Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi gelirinden mahrum kalan Beşiktaş transferde ince eleyip sık dokuyacak, ayağını yorganına göre uzatacak. Kartal’ın transfer vitrinindeki sıcak gelişme ise Dusko Tosic’le ilgili. Çin kulüplerinin ilgilendiği 33 yaşındaki oyuncu için kapı 5 milyon avrodan açılacak. Beşiktaş’tan 1 milyon 250 bin avro garanti ücret alan Tosic, kendisine teklif edilecek rakama göre kararını verecek.