Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Ligde oynadığı son altı maçtan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, düşmesi haftalar öncesinde kesinleşen Karabükspor’u deplasmanda 7-0 mağlup etti ve hem şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı hem de averajını düzeltti. Mücadeleye geride bıraktığımız haftaların aksine Fernandao ve Soldado ikilisiyle başlayan Aykut Kocaman’ın takımı her iki forvetinden de skor katkısı almayı başardı. Maça henüz 2. dakikada Anton Kravchenko’nun kendi kalesine attığı golle hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, 20’de Soldado’nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Fernandao ile farkı ikiye çıkardı: 2-0. 29’da Hasan Ali’nin soldan yaptığı ortayla bir kez daha sahne alan sambacı, yarım vole olarak tabir edilebilecek bir vuruşla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı: 3-0. 38’de Karabük ceza sahası içerisinde topla buluşan Aatıf süper bir feyk sonrası köşeye vuruşuyla ilk yarının skorunu ilan etti: 4-0.



Fener gole doymadı

İkinci yarıya da iyi başlayan Fenerbahçe 46’da Giuliano ile gole yaklaştı ama tecrübeli oyuncunun şutu az farkla dışarı çıktı. Oyunun kontrolünü tamamen elinde bulunduran Kocaman’ın takımı 47’de çok sayıda pasla gelişen atakta Soldado’yla golü buldu: 5-0. Her geçen dakika oyundan daha fazla düşen rakibi karşısında Aatıf, Giuliano ve Fernandao ile önemli fırsatlar yakalayan Fenerbahçe’de altıncı gol ise Dirar’dan geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Faslı yıldız sert bir şutla kaleci Rybka’yı mağlup etti: 6-0. Uzatmada Janssen karşılaşmanın skorunu ilan etti: 7-0.

Kazananı tebrik ederim

F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman maçın ardından, “Karabük’ün mental olarak oyunun dışında olması bu skorun çıkmasında etkili oldu” derken şampiyonluk şansı için de, “Millî takımın 2016 Avrupa Şampiyonası’na gidişinde daha zor ihtimaller gerçekleşti. Futbolun güzel taraflarından bir tanesi de bu. Göztepe’nin G.Saray’ı yenmesi mümkün. Eğer iş üçlü averaja kalırsa Başakşehir şampiyon olur. Umarım ve dilerim sadece kendi adımıza değil hakça oyunlar oynanır. Kendi adıma kim kazanırsa tebrik etmesini bilirim” sözlerini kullandı. Kocaman başkanlık seçimi sizi etkiledi mi sorusunu ise, “Sadece seçim değil, seçim ve etrafındaki pek çok olayın etkisi oldu” şeklinde cevapladı.