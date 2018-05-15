Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boluspor Gazişehir Gaziantepspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final rövanş maçında Gazişehir, evinde 1-0 yendiği Boluspor'a konuk oluyor. Gazişehir, kendi evinden kazandığı avantajı kullanarak finale Erzurumspor'un rakibi olarak kalmanın peşinde. Öte yandan Boluspor ise evinde kazanarak finale adını yazdırmak istiyor. Peki Boluspor Gazişehir maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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Boluspor-Gazişehir Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bolu Atatürk Stadı’nın ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 20.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Max 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi turkiyegazetesi.com.tr'de.

BOLUSPOR TARAFTARINA UYARI!

Kritik maç öncesi Boluspor Yönetimi, resmi internet sitesinden yaptığı bir açıklamayla taraftarlarını uyardı.

Açıklama şöyle:

"Spor Toto 1. Lig Play-Off rövanş maçında, 15 Mayıs Salı günü saat 20.00'de Gazişehir Gaziantep FK ile oynayacağımız maça ilginin yüksek olması nedeniyle, Atatürk Stadyumunda bulunan gişelerde ve turnikelerde maç öncesi yoğunluk beklenmektedir.

Taraftarlarımızın mağdur olmaması için maça en az 2 saat önce gelmesi önemle rica olunur."

Avantaj Gazişehir Gaziantep'te

Gaziantep'te oynanan turun ilk maçını ev sahibi Gazişehir Gaziantep 1-0 kazandı ve rövanş öncesinde avantaj elde etti. Antep temsilcisine galibiyeti getiren golü 90+5'te Pierre Webo kaydetti. Boluspor'da Mamadou Diarra 90+2. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Öte yandan Normal sezonda Bolu'da oynanan ilk maç 0-0 berabere tamamlanırken Gaziantep'te oynanan maçı ise 2-0 ev sahibi ekip kazandı.

Boluspor bu sezon ligi 60 puanla 3. sırada tamamlarken, Gazişehir Gaziantep ise 53 puanla 6. sırada yer alarak Play-off'larda yer almaya hak kazandı.

Nasıl tur atlarlar?

Boluspor 2 farklı yenerse final vizesini alacak. Gazişehir ise galibiyet, beraberlik ve gollü tek mağlubiyet halinde tur atlayacak. Bolu 1-0 kazanırsa maç uzatmalara gidecek.

Var hakemi Palabıyık

Boluspor ile Gazişehir Gaziantep arasındaki müsabakanın VAR hakemi Ali Palabıyık, VAR hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.