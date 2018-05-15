Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanşında deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ederek finale yükselmesi, Erzurum'da coşkuyla karşılandı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından galibiyeti kutlamak amacıyla kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan taraftarlar, "Mavi-beyaz şampiyon Erzurumspor" sloganları atarak yürümeye başladı.

Ellerinde takım flaması taşıyıp meşale yakan taraftara, sürücüler de korna çalarak destek verdi.

Taraftarlar, kutlamalar kapsamında "İşte şampiyon, işte Dadaş" şeklinde tezahürat yaptıktan sonra dağıldı.

Sekmen: “İnşallah Süper Lig’e çıkacağız”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de yazılı açıklamasında, rakibi Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ederek, Spor Toto 1. Lig play-off finaline yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kentte büyük mutluluk yaşattığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İnşallah Süper Lig’e çıkacağız, üç yıldır bu hedefe odaklandık. Mavi-beyazlı temsilcimiz, zor bir 90 dakikanın ardından Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Erzurumspor, Türkiye’de eşine ender rastlanan büyük bir taraftar ve camiaya sahiptir. ‘Şampiyonluk bu şehrin ruhunda var’, ‘Dadaşlara Süper Lig yakışır’ diyerek el ve gönül birliğiyle bugünlere geldik ve son bir viraj kaldı. İnşallah final maçımızı da kazanarak Doğu Anadolu’da bir şampiyonluk daha yaşatacağız."