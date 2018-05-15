Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basketbolda 18-20 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde yer alacak Fenerbahçe Doğuş'un en büyük güvencesi yine başantrenörü Zeljko Obradovic'in tecrübesi olacak.

Avrupa Ligi tarafından "efsane" olarak nitelendirilen ve Avrupa basketbolunun en iyi başantrenörü olarak gösterilen Obradovic, 17. Dörtlü Finali'nde 10. kupasını Fenerbahçe'nin başında kazanmak için mücadele edecek.

Basketbolda Avrupa'nın bir numaralı kupasını en fazla kazanan başantrenör olan 58 yaşındaki çalıştırıcı, bu sevinci 1992, 1994, 1995, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 ve 2017'de yaşadı.

Obradovic, ülkesinde Partizan takımıyla 1991 yılında başladığı başantrenörlük kariyerinin ilk sezonunda Avrupa'nın zirvesine çıktı. Obradovic'in takımı, 1992'de İstanbul'daki organizasyonun finalinde Joventut Badalona'yı 71-70 yenerek kupayı kazandı.

Tecrübeli başantrenör, İspanyol takımlar Joventut Badalona'yla 1993-1994, Real Madrid'le 1994-1995 sezonunda, finalde Yunan ekibi Olympiakos karşısında zafere ulaştı.

Sırp çalıştırıcı efsanesi haline geldiği Panathinaikos'la ise 8 kez Dörtlü Final'de yer alıp 5 Avrupa şampiyonluğu gördü.

Ayrıca başarılı başantrenör, Yunan ekibiyle 2001-2002 sezonunda itibaren tek isim altında oynanan bir numaralı kupayı da (Avrupa Ligi) kazanan ilk başantrenör olarak dikkatleri çekti.

Obradovic'in zirveye çıkardığı son takım ise Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, geçen sezon İstanbul'da düzenlenen organizasyonda şampiyon olarak Türk basketbol tarihine geçerken, Obradovic'te 9. kez bu mutluluğu yaşadı.

Bütün takımlarına Avrupa kupası kazandırdı

Zeljko Obradovic, kariyerinde çalıştırdığı 6 takıma da Avrupa'da kupa kaldırma sevinci yaşattı.

Partizan, Joventut Badalona, Real Madrid, Panathinaikos ve Fenerbahçe'yle Avrupa Ligi şampiyonluğu elde eden Obradovic, 1998-1999 sezonunda ise Benetton'un başında o dönemin en önemli kupalarından biri olan Saporta Kupası'nı elde etti.

Obradovic, Saporta Kupası'nı 1996-1997'de Real Madrid'in başında da kazandı.

Kariyerinde ilk peşinde

Obradovic, başarılarla dolu kariyerine bir ilki Fenerbahçe Doğuş'la yaşamaya çalışacak.

Sırp başantrenör, bu kupayı hiçbir takımla üst üste 2 sezon kazanma başarısı yakalayamadı.

Kariyerinde ilk kez bu kulvarda ülkesinde boy gösterecek Obradovic, sarı-lacivertlileri zafere taşıması halinde bir ilk daha yaşayacak.

Sadece iki kez final kaybetti

Obradovic'in başında olduğu takımlar, Avrupa Ligi'nde yer aldıkları 11 finalin sadece ikisini kaybetti.

Avrupa Ligi'ndeki kariyerinde 23. sezonunda 17. kez Dörtlü Final organizasyonunda yer alacak Obradovic, 16 kez mücadele ettiği Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde 9 şampiyonluğun yanı sıra ikişer kez ikincilik ve üçüncülük ile üç defa dördüncülük yaşadı.

10. şampiyonluğu ülkesinde hedefliyor

Obradovic, kariyerindeki 10. Avrupa Ligi zaferini ülkesinde almak için mücadele edecek.

Ülkesinde ilk defa Dörtlü Final heyecanı yaşayacak olan Sırp başantrenör, 10. kez zirveye kendi halkının önünde çıkmaya çalışacak.

Dörtü Final'de yer alacak diğer takımlardan Real Madrid ve CSKA Moskova'nın başantrenörlerinin birer şampiyonluğu bulunuyor.