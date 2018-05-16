Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’da 26 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimde 4 adaydan biri olan Ali Fatinoğllu, seçimde en şanslı ismin kendisi olduğunu söyledi. Projelerinden birinin “Galatasaray festivalleri” düzenlemek olduğunu söyleyen Fatinoğlu “Stadımızın içinde ve dışında yapacağı sarı günler, kırmızı günler etkinlikleriyle ek gelirler elde edeceğiz. Hedefim en kötü ihtimalle üçüncü senemizde Galatasaray’ın gelirlerini giderlerinin üstüne çıkarmak olacak. Benim dışımdaki üç adayın hiçbir ciddi projesi olduğunu duymadım. Ben konuştukça herkes benim projelerimi sahiplenmeye başladı” diye konuştu.



Seçim bende

Seçim için öngörülerini aktaran Ali Fatinoğlu “Galatasaray’ı 427 milyon zarar ettiren Dursun Özbek’i doğru bulmuyorum. Mustafa Cengiz’in iş tecrübesi ve kariyerine baktığımızda Galatasaray gibi büyük bir ekonomiyi yönetebilecek bir altyapısı olmadığını görüyoruz. Ozan Korkut henüz çok genç bir arkadaş, henüz yönetim kurullarında yer almaya bile hazır değil. Galatasaray genel kurulu dünyanın en kültürlü genel kuruludur. Adaylara bakar, gerçekleri görür. Bu gerçekler de beni işaret ediyor. Camiadaki bütün kaliteli isimler oyunu bana vereceğini söylüyor” ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ BİR GELECEK

Ali Fatinoğlu, taraftara mesaj gönderdi. “Galatasaray taraftarı rahat olsun” diyen Fatinoğlu “Kulüp bugüne kadar mali olarak kötü yönetildi ama ben ve ekibim artık geliyoruz. ‘Başarılı bir geçmiş, güçlü bir gelecek. Sadece Galatasaray için’ sloganıyla geliyoruz” dedi.