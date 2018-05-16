Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA'nın men cezası vermediği Galatasaray'da 26 Mayıs'ta seçilecek yeni başkan ve yönetimi, FFP Komitesi ile bütçe kısıtlaması anlaşması imzalayacak.

Kârının 7 katı kadar transfer yapabilme hakkı tanınan sarı-kırmızılı kulübün 9 aylık bilançosunda 155 milyon TL zarar yazıyor. Bu yüzden Galatasaray bu yaz transfer döneminde sattığı kadar oyuncu alabilecek. Mevcut kadroda en ciddi piyasası olan oyuncu ise Fatih Terim'in gelişiyle birlikte forvet hattında attığı goller ve yaptığı asistlerle yıldızlaşan Garry Rodrigues.

ASAMOAH İNTER'DE NAGATOMO ALINACAK

Son haftalarda attığı goller ve yaptığı asistlerle değerini katlayan Rodrigues'le Premier Lig kulüpleri Newcastle ve Everton ilgileniyor. Satışından PAOK'a yüzde 20 pay verecek Galatasaray Rodrigues'ten 15 milyon euronun üzerinde gelir hedefliyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, transferde bütçesini Rodrigues'ten gelecek para ile oluşturacak. İlk olarak Nagatomo'nun İnter'den bonservisi alınacak. Sezon başında prensip anlaşmasına varılan ancak Juventus ile biten kontratının ardından İnter ile anlaşma sağlayan sol bek Asamoah'ın Milano kulübüne imzası sonrasında İtalyanların Nagatomo ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TREZEGUET'YE 5 MİLYON EURO

Rodrigues'in boşluğu ise Kasımpaşa'dan Trezeguet ile doldurulacak. Kasımpaşa 2 milyon euroya bonservisini aldığı Mısırlı yıldızı için 7 milyon euro isterken, Galatasaray 5 milyon euro vermeye hazır. Nagatomo ve Trezeguet dışında sarı-kırmızılıların transfer planında Ahmed Musa yer alıyor. Gomis'e alternatif olarak görülen Nijeryalı hücum oyuncusunun bir yıllık kiralama maliyeti 3.5 milyon euro.

AHMED MUSA CSKA

Moskova'da yıldızı parlayan, Leicester'da ise hayal kırıklığı yaşatan 25 yaşındaki Musa forvet hattında her bölgede oynuyor.

NAGATOMO

Yarım sezonda G.Saray taraftarının kalbinde taht kuran Japon sol bekin kariyerine Terim ile devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

TREZEGUET

Bu sezonun flaş ismi Trezeguet 24 yaşında. Kasımpaşa'yı sırtlayan Mısırlı oyuncu asist ve golleriyle yıldızlaştı.

TERİM'LE RODRİGUES FIRTINASI

Bu sezon forma giydiği 32 lig maçında 9 gol atan ve 10 asist yapan Garry Rodrigues, Fatih Terim'in en güvendiği isimlerden biri oldu. Rodrigues'e İngiltere Premier Lig ekipleri talip.