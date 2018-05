Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Belgrad’da düzenlenecek Final Four’da Fenerbahçe’yi üst üste ikinci defa THY Euroleague şampiyonu yapmak için çaba gösterecek olan Sırp koç Zeljko Obradovic, aldığı dokuz Euroleague kupasıyla olduğu kadar yetiştirdiği öğrencilerle de Avrupa basketboluna damga vurdu. Sarı-lacivertli takımın Final Four’daki rakipleri CSKA Moskova, Real Madrid ve Zalgiris Kaunas’ın koçlarının tamamı ile geçmişte çalışan Obradovic, üç basketbol adamının kariyerinde de önemli bir yer tuttu. Fenerbahçe’yi iki sezon önce finalde mağlup eden CSKA Moskova’nın Yunan koçu Dimitris Itoudis, Panathinaikos’ta görev yaptığı dönemde 13 sene boyunca Obradovic’in yardımcılığını yaparken, ikili arasındaki dostluk zamanla abi kardeş ilişkisine dönüştü. 1999’dan 2012’ye dek birlikte beş Euroleague ve 11 Yunanistan Ligi şampiyonluğu yaşayan ikilinin yolu 2013-2014 sezonu başında Obradovic’in Fenerbahçe, Itoudis’in ise Banvit yolunu tutmasıyla ayrılmıştı.



Öngörüsü çıkmıştı

Fenerbahçe’nin Final Four’daki ilk rakibi Zalgiris Kaunas’ın koçu Sarunas Jasikevicius da yolu hem sarı-lacivertli takımdan hem de Obradovic’in takımlarından geçen bir isim. 2007-2008 ve 2009-2010 sezonları arasında Panathinaikos’ta Obradovic ile birlikte çalışan Jasikevicius, bu süreye bir Euroleague şampiyonluğu sığdırdıktan sonra 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe ile Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşamış ve sonrasında yeniden Obradovic yönetimindeki Panathinaikos’a dönmüştü. Sırp koç geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda Jasikevicius’un basketbolu bırakmasının ardından çok iyi bir koç olacağını her zaman bildiğini ifade ederken “Antrenmanlarda hangi çalışmayı ne amaçla yaptığımızı her zaman sorardı ve sürekli olarak oynadığımız oyun üzerine kafa yorardı. Onun çok iyi bir koç olacağından her zaman emindim” ifadelerini kullanmıştı.