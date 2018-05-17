Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer



Üç yıl önce Gençlerbirliği’nden Beşiktaş’a transfer olan ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dusko Tosic, siyah-beyazlı formaya veda etmeye hazırlanıyor. Hırsı, çalışkanlığı ve stoperde oynamasına rağmen attığı gollerle istikrar sembolü olan Sırp oyuncu, Çin ekibi Guangzhou Evergrande’ye transfer olmak için yola çıktı. Geçtiğimiz sezon yönetim ve teknik heyetten izin alamadığı için İngiltere’ye gidemeyen Tosic bu defa kendisine anlayış gösterilmesini istemişti. Teknik direktör Şenol Güneş ile görüştükten sonra satış için onay alan yönetim, kararını Dusko Tosic’e bildirdi. Sırp stoperin menajeriyle yaptığı görüşmeden sonra Guangzhou Evergrande’nin 5 milyon avroluk yaptığı bonservis bedeli teklifi kabul edildi. Ardından Tosic imzayı atmak üzere eşiyle birlikte Çin’in yolunu tuttu.



10 milyon avro

Beşiktaş’tan yılda 1 milyon 250 bin avro kazanan Tosic’in, Çin’de alacağı ücret ise dudak uçuklattı. Sırp stoper 3 yılda 10 milyon avro kazanacak. Çin’e giden başarılı futbolcu Beşiktaş’ın ligin 34. haftasında oynayacağı Sivasspor maçında forma giymeyecek. Tosic’in ayrılmasıyla birlikte Beşiktaş yönetiminin beklenenin aksine stoper transferi yapmayacağı öğrenildi. Orta saha ve santrfor bölgesine takviye yapacak olan siyah-beyazlılar, Tosic’in ayrılmasıyla birlikte Brugge ile kiralık sözleşmesi biten Matej Mitrovic’i gelecek sezonun kadrosunda tutarak boşluğu doldurmak istiyor. Pepe ve Vida’nın yanı sıra genç Fatih Aksoy’un da stoper bölgesinde görev yapması sebebiyle bu bölgeye başka transfer yapılmayacak. Öte yandan Mitrovic, takım arkadaşı Vida ile Hırvatistan’ın Dünya Kupası geniş aday kadrosuna çağırılmıştı